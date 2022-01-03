В натуре или нет: во сколько в Барнауле обойдется самая дешевая крыша над головой

Трехкомнатная квартира находится на третьем этаже пятиэтажной «хрущевки» неподалеку от парка «Целинников», на ул. Георгия Исакова, 203.
В тексте объявления на «Авито» уточняется: сейчас в ней проживают женщина 55 лет и ее взрослый сын.
Доля в праве собственности, выставленная на продажу, не выделена.
«Есть полная возможность либо выделить долю в натуре в виде комнаты, либо потребовать ее принудительный выкуп другими дольщиками (через суд) на основании ст. 252 ГК РФ», — сказано в тексте объявления.
Как уточняет автор, долю можно оформить путем дарения через нотариуса.
«Тогда согласие других собственников не потребуется», — сказано в объявлении.
В сообщении также говорится, что площадь предполагаемой комнаты составляет 56,2 кв. м. Право собственности на часть недвижимости оценили в 199 тыс. рублей.