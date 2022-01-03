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Недвижимость

В натуре или нет: во сколько в Барнауле обойдется самая дешевая крыша над головой

В краевой столице на продажу выставили 1/6 долю в праве собственности на трехкомнатную квартиру. По словам автора объявления, после покупки недвижимость можно оформить в виде отдельной комнаты, либо «потребовать принудительный выкуп доли» другими собственниками через суд.

В трехкомнатной квартире на ул. Георгия Исакова, 203 продается право собственности на 1/6 долю.
В трехкомнатной квартире на ул. Георгия Исакова, 203 продается право собственности на 1/6 долю.
"Авито".

Трехкомнатная квартира находится на третьем этаже пятиэтажной «хрущевки» неподалеку от парка «Целинников», на ул. Георгия Исакова, 203.

В тексте объявления на «Авито» уточняется: сейчас в ней проживают женщина 55 лет и ее взрослый сын.

Доля в праве собственности, выставленная на продажу, не выделена.

«Есть полная возможность либо выделить долю в натуре в виде комнаты, либо потребовать ее принудительный выкуп другими дольщиками (через суд) на основании ст. 252 ГК РФ», — сказано в тексте объявления.

Как уточняет автор, долю можно оформить путем дарения через нотариуса.

«Тогда согласие других собственников не потребуется», — сказано в объявлении.

В сообщении также говорится, что площадь предполагаемой комнаты составляет 56,2 кв. м. Право собственности на часть недвижимости оценили в 199 тыс. рублей.

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