Не все россияне знают, что у них есть возможность решать вопросы с недвижимостью через Личный кабинет правообладателя. Эксперты Кадастровой палаты Алтайского края рассказали altapress.ru о преимуществах персонального сервиса.

Согласно данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 2/3 жителей России зарегистрированы на едином портале «Госуслуг». Ежемесячно фиксируется до 400 тыс. заявлений в адрес государственных организаций от жителей Алтайского края.

В тоже время проведенные Кадастровой палатой опросы говорят о том, что достаточно большое количество пользователей портала «Госуслуг» недостаточно осведомлены о том, что можно пользоваться сервисом управления недвижимостью — Личным кабинетом правообладателя.

Личный кабинет — персонифицированный сервис портала Росреестра, позволяющий его пользователю независимо от местонахождения просматривать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости в режиме онлайн.

Как кадастровая карта поможет купить земельный участок. Источник: ООО «Фикси»

Сервис позволяет собственнику оперативно получать уведомления об изменении характеристик принадлежащих ему объектов недвижимости (адресе, площади, кадастровой стоимости, доле в праве собственности и т.д.), ограничениях прав, арестах на имущество, а также других юридически значимых действиях.

Кроме того, с помощью сервиса можно:

подать заявление на государственный кадастровый учет объекта недвижимости или регистрацию прав, подать заявление об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости ( ЕГРН), предоставить дополнительные документы, записаться на прием в офис Кадастровой палаты для подачи документов по экстерриториальному принципу, оперативно получить любой вид выписки из ЕГРН, проверить статус исполнения запроса ( заявления) и многое другое.

Телефон , компьютер. unsplash.com

При наличии у пользователя электронной подписи (ЭП) перечень функций сервиса, которыми можно воспользоваться в Личном кабинете, значительно расширяется.

Владимир Бивалькевич,

эксперт Кадастровой палаты:

У правообладателей часто возникает необходимость, например, узнать кадастровый номер принадлежащей ему недвижимости, дату проведения кадастровой оценки и др. Сервис позволяет просматривать такую информацию без подачи запросов и поиска сведений на сайте Росреестра. Универсальный сервис «Личный кабинет» расположен на главной странице портала Росреестра, для входа следует воспользоваться учетной записью портала «Госуслуг».