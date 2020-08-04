Согласно данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 2/3 жителей России зарегистрированы на едином портале «Госуслуг». Ежемесячно фиксируется до 400 тыс. заявлений в адрес государственных организаций от жителей Алтайского края.
В тоже время проведенные Кадастровой палатой опросы говорят о том, что достаточно большое количество пользователей портала «Госуслуг» недостаточно осведомлены о том, что можно пользоваться сервисом управления недвижимостью — Личным кабинетом правообладателя.
Личный кабинет — персонифицированный сервис портала Росреестра, позволяющий его пользователю независимо от местонахождения просматривать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости в режиме онлайн.
Сервис позволяет собственнику оперативно получать уведомления об изменении характеристик принадлежащих ему объектов недвижимости (адресе, площади, кадастровой стоимости, доле в праве собственности и т.д.), ограничениях прав, арестах на имущество, а также других юридически значимых действиях.
Кроме того, с помощью сервиса можно:
- подать заявление на государственный кадастровый учет объекта недвижимости или регистрацию прав,
- подать заявление об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН),
- предоставить дополнительные документы,
- записаться на прием в офис Кадастровой палаты для подачи документов по экстерриториальному принципу,
- оперативно получить любой вид выписки из ЕГРН,
- проверить статус исполнения запроса (заявления) и многое другое.
При наличии у пользователя электронной подписи (ЭП) перечень функций сервиса, которыми можно воспользоваться в Личном кабинете, значительно расширяется.
Владимир Бивалькевич,
эксперт Кадастровой палаты:
У правообладателей часто возникает необходимость, например, узнать кадастровый номер принадлежащей ему недвижимости, дату проведения кадастровой оценки и др. Сервис позволяет просматривать такую информацию без подачи запросов и поиска сведений на сайте Росреестра. Универсальный сервис «Личный кабинет» расположен на главной странице портала Росреестра, для входа следует воспользоваться учетной записью портала «Госуслуг».
Факт
Ресурс позволяет пользователю кабинета сформировать ключ доступа к Федеральной государственной информационной системе ведения ЕГРН для получения сведений по любым объектам недвижимости, расположенным на всей территории России. Это очень удобно, когда пользователь собирается приобретать квартиру, дом, земельный участок или изучает рынок недвижимости и ему необходимо получить информацию в отношении большого числа объектов.