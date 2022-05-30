30 мая
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Недвижимость

В новом Доме под шпилем за 12,6 млн рублей продается функциональная квартира с «потайными» шкафами

«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года, 25. Она находится в 16-этажном ЖК «Столичный», или новом Доме под шпилем. Стоимость квартиры — 125,248 тыс. рублей за жилой «квадрат», или 12,65 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», жилье «подходит для большой семьи».

«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года, 25 за 12,65 млн рублей.
«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года, 25 за 12,65 млн рублей.
"Авито".

Площадь 4-комнатной квартиры составляет 101 кв. м. Она расположена на шестом этаже, — и окна, отмечает продавец, выходят на солнечную сторону. Имеется лоджия.

Кроме трех комнат, здесь есть гостиная, гардеробная и кухня. В ней, кстати, подключены холодильник, посудомоечная машина, кондиционер, а еще — встроенная мебель, «мимикрирующая» под стены.

В «четырешке» оборудован и совмещенный санузел.

«В квартире никто не жил и не прописан», — добавляют в объявлении.

Отмечается, что дом построен в 2021 году. В нем установлены пассажирский и грузовой лифты.

Во дворе обустроены детская и спортивная площадка.

На территории находятся подземная, наземная многоуровневая и уличная парковки.

«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года, 25 за 12,65 млн рублей.
«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года, 25 за 12,65 млн рублей.
«Авито».
«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года, 25 за 12,65 млн рублей.
«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года, 25 за 12,65 млн рублей.
«Авито».

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады и университеты, поликлиники, торговые центры и продуктовые магазины.

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