В новом Доме под шпилем за 12,6 млн рублей продается функциональная квартира с «потайными» шкафами

«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года, 25. Она находится в 16-этажном ЖК «Столичный», или новом Доме под шпилем. Стоимость квартиры — 125,248 тыс. рублей за жилой «квадрат», или 12,65 млн рублей. По словам автора объявления на « Авито », жилье «подходит для большой семьи».

«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года, 25 за 12,65 млн рублей.

Площадь 4-комнатной квартиры составляет 101 кв. м. Она расположена на шестом этаже, — и окна, отмечает продавец, выходят на солнечную сторону. Имеется лоджия.

Кроме трех комнат, здесь есть гостиная, гардеробная и кухня. В ней, кстати, подключены холодильник, посудомоечная машина, кондиционер, а еще — встроенная мебель, «мимикрирующая» под стены.

В «четырешке» оборудован и совмещенный санузел.

«В квартире никто не жил и не прописан», — добавляют в объявлении.

Отмечается, что дом построен в 2021 году. В нем установлены пассажирский и грузовой лифты.

Во дворе обустроены детская и спортивная площадка.

На территории находятся подземная, наземная многоуровневая и уличная парковки.

«Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года , 25 за 12,65 млн рублей. «Авито». «Четырешка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на ул. 1905 года , 25 за 12,65 млн рублей. «Авито».

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады и университеты, поликлиники, торговые центры и продуктовые магазины.