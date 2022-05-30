В новом Доме под шпилем за 12,6 млн рублей продается функциональная квартира с «потайными» шкафами

Площадь 4-комнатной квартиры составляет 101 кв. м. Она расположена на шестом этаже, — и окна, отмечает продавец, выходят на солнечную сторону. Имеется лоджия.
Кроме трех комнат, здесь есть гостиная, гардеробная и кухня. В ней, кстати, подключены холодильник, посудомоечная машина, кондиционер, а еще — встроенная мебель, «мимикрирующая» под стены.
В «четырешке» оборудован и совмещенный санузел.
«В квартире никто не жил и не прописан», — добавляют в объявлении.
Отмечается, что дом построен в 2021 году. В нем установлены пассажирский и грузовой лифты.
Во дворе обустроены детская и спортивная площадка.
На территории находятся подземная, наземная многоуровневая и уличная парковки.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады и университеты, поликлиники, торговые центры и продуктовые магазины.