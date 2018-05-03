Недвижимость

В Новосибирске рухнул строящийся дом, один этаж ушел под землю

Сегодня, 17:55.
Недвижимость

В ночь на 3 мая на одной из стройплощадок в Заельцовском районе Новосибирска произошло обрушение возводимого здания. По словам очевидцев в сообществе АСТ-54, "рухнула середина строения".

Из сообщения свидетелей ЧП:

— Это третий этаж, второй под землёй. Грохот был такой, думали, что война началась.

На этом месте строили 25-этажный дом, сдача которого намечена на 2019 год.

О пострадавших не сообщается.

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