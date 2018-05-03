В Новосибирске рухнул строящийся дом, один этаж ушел под землю

В ночь на 3 мая на одной из стройплощадок в Заельцовском районе Новосибирска произошло обрушение возводимого здания. По словам очевидцев в сообществе АСТ-54, "рухнула середина строения".
В Новосибирске рухнул этаж строящегося дома. 3 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске рухнул этаж строящегося дома. 3 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске рухнул этаж строящегося дома. 3 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
Из сообщения свидетелей ЧП:
— Это третий этаж, второй под землёй. Грохот был такой, думали, что война началась.
На этом месте строили 25-этажный дом, сдача которого намечена на 2019 год.
О пострадавших не сообщается.