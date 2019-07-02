В 59 новостройках Алтайского края перестали продавать долевки. Что дальше?

Почему перестали продавать долевки?
Обновленный закон о долевом строительстве устанавливает новые правила продажи долевок. Теперь деньги граждан поступают не застройщику, а на специальный счет «эскроу». Там они хранятся до ввода дома в эксплуатацию. Компания работает за свой счет или на банковский кредит.
Под требования закона с 1 июля 2019 года не попадают дома, отвечающие двум критериям: если в них продано 10% долевок и если они построены на 30%. У последнего условия нет пресекательного срока: компания может набирать искомые проценты готовности и после 1 июля, после чего вправе обратиться в Госинспекцию за соответствующим заключением.
Только с этим документом застройщик сможет зарегистрировать продажу долевки в Росреестре.
Как обстоят дела в Алтайском крае?
В Алтайском крае, по данным Госинспекции, с долевым участием граждан строится 98 многоквартирных домов. 4 из них возводят с проектным финансированием. По 95 застройщики успели продать 10% долевок. Одни добились это краткосрочным демпингом, другие по сути «продавали» квартиры сами себе ради желаемого показателя.
На данный момент в Госинспекцию подано 36 заявлений на заключение о соответствии новостройки вступившим в силу требованиям закона. По 20 объектам выданы положительные решения. Еще 16 — оформляются. Остальные 59 «многоквартирников» только предстоит достроить до 30%, потом получить заключение Госинспекции и только тогда открыть продажи долевок.
Ольга Дерявская,
замруководителя Госинспекции по контролю и надзору в области долевого строительства:
Я обращаю внимание граждан: договор долевого участия в строительстве необходимо регистрировать в Росреестре. Это гарантирует, что застройщик и дом проверены надзорными органами, а также то, что со сделки поступят отчисления в специальный компенсационный фонд. Если предлагается купить долевку без оформления договора в Росреестре, от сделки стоит отказаться.