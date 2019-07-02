В 59 новостройках Алтайского края перестали продавать долевки. Что дальше?

После 1 июля в 59 строящихся многоквартирниках Алтайского края приостановились продажи долевок, потому что компании не успели возвести их на 30%. В Госинспекции пояснили altapress.ru, что сейчас легально квартиры продаются только в 20 строящихся домах.

Почему перестали продавать долевки?

Обновленный закон о долевом строительстве устанавливает новые правила продажи долевок. Теперь деньги граждан поступают не застройщику, а на специальный счет «эскроу». Там они хранятся до ввода дома в эксплуатацию. Компания работает за свой счет или на банковский кредит.

Под требования закона с 1 июля 2019 года не попадают дома, отвечающие двум критериям: если в них продано 10% долевок и если они построены на 30%. У последнего условия нет пресекательного срока: компания может набирать искомые проценты готовности и после 1 июля, после чего вправе обратиться в Госинспекцию за соответствующим заключением.

Только с этим документом застройщик сможет зарегистрировать продажу долевки в Росреестре.

Как обстоят дела в Алтайском крае?

В Алтайском крае, по данным Госинспекции, с долевым участием граждан строится 98 многоквартирных домов. 4 из них возводят с проектным финансированием. По 95 застройщики успели продать 10% долевок. Одни добились это краткосрочным демпингом, другие по сути «продавали» квартиры сами себе ради желаемого показателя.

На данный момент в Госинспекцию подано 36 заявлений на заключение о соответствии новостройки вступившим в силу требованиям закона. По 20 объектам выданы положительные решения. Еще 16 — оформляются. Остальные 59 «многоквартирников» только предстоит достроить до 30%, потом получить заключение Госинспекции и только тогда открыть продажи долевок.

Ольга Дерявская,

замруководителя Госинспекции по контролю и надзору в области долевого строительства: