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Недвижимость

В новостройке около мэрии Барнаула досрочно скупили все самые дорогие квартиры

В престижной новостройке Барнаула на пересечении ул. Гоголя и пр. Ленина, проданы все крупногабаритные квартиры, хотя обычно в первую очередь разбирают маленькие. Застройщик объясняет это особенностью дома.

Дом на Гоголя.
Дом на Гоголя.
www.skyscrapercity.com

Жилкомплекс «Собрание» возводит СК «Сибирия». Достроить его планируют в конце 2019 года, подтвердили altapress.ru в отделе продаж.

Цена на новостройки в Барнауле заметно выросла. И это не предел
Недвижимость

Здесь уже не осталось крупных квартир. Более того, будущие жильцы выкупали максимальную площадь 123 кв. м и «прирезали» к ней еще соседнюю квартиру площадью 40−50 «квадратов». В первую очередь клиенты раскупили помещения на верхних этажах.

Сейчас в доме осталось несколько «малогабариток», площадью 40−80 кв. м. Цена квадрата по отдельным позициям достигает 84 тыс. рублей.

Помещения будут передавать собственникам в состоянии «под отделку» без межкомнатных перегородок, чтобы они сами могли спланировать интерьер. В отделе продаж отмечают: большая часть квартир покупается не на продажу или сдачи в аренду, а для собственного проживания.

Напомним, что дом находится в историческом и административном центре Барнаула. С одной стороны от него располагается здание городской администрации, с другой — Дворец бракосочетания. «Сибирия» планирует построить аналогичный по классу и архитектуре комплекс с другой стороны квартала, на пр. Социалистическом.

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