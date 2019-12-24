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Недвижимость

В Алтайском крае на продажу выставили кафе с кинотеатром и парилкой

В Горняке продают здание, в котором уместилось все — кафе, банкетный зал, мини-кинотеатр, баня, отдельная мангальная и гараж, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В Горняке продают многофункциональное здание.
В Горняке продают многофункциональное здание.
altayrealt.ru

Здание площадью почти 400 кв. м находится в центре города. Кафе рассчитано на 40 посадочных мест, там есть караоке и камин. Также имеется свой мини-кинотеатр на 50 зрителей, баня-сауна с комнатой отдыха, парилкой и душевой с обливным ведром.

На втором этаже банкетный зал на 20 посадочных мест с телевизором, отдельная мангальная комната, а также спальня и административная часть с кабинетами.

В здании оборудована прачечная со стиральной машиной, есть теплый гараж.

Посредник пытается реализовать объект за 4,5 млн рублей.

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