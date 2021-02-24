В память о жертвах пожара в «Зимней Вишне» в Кузбассе построят храм

Храм в память жертвам пожара, случившегося в ТРЦ «Зимняя вишня» будет возведен в городе Гурьевск Кемеровской области, сообщает РИА Новости, со ссылкой на сайт кузбасской митрополии.

«Жительница Гурьевска Наталья Мухина обратилась к митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху с просьбой построить храм в память о своих родных — сыне Антоне и внуке Ратиборе, погибших три года назад во время пожара в торговом центре „Зимняя вишня“. Владыка благословил ее. Поддержал просьбу гурьянки и губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев», — говорится на сайте митрополии.

Церковь. Храм. Иконостас СС0

На данный момент уже проведены работы по проектированию, геологическим и геодезическим исследованиям.

«В настоящее время уже вырыт котлован, он засыпан щебнем, залит бетонной подушкой, над которой выстроена арматура… Приобретены необходимые строительные материалы. Завершение возведения храма планируется к празднованию 300-летия Кузбасса. В рамках соглашения с администрацией Гурьевского округа будет сделано благоустройство территории и установлено ограждение», — уточняется в сообщении.

Барнаульцы простились с погибшими в «Зимней вишне» barnaul.org

Проект разрабатывался по образцу Афонского храма в Москве, поэтому внешне новая белокаменная церковь будет напоминать столичный храм.

Старожилы уточнили, что еще до революции 1917 года на месте строящегося здания стояла часовня. В ней отпевали умерших. В новом храме также планируется проводить прощание с усопшими.