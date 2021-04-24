В парке Барнаула почти за 19 млн рублей продается эксклюзивная квартира с витражами, террасой и патефоном

Объявление с «заманчивой» формулировкой появилось на сайте « Авито ». В нем говорится о продаже большой четырехкомнатной квартиры в парке «Изумрудный». Цена вопроса — 18,8 млн рублей.

В Барнауле продается элитная двухуровневая квартира на ул. Ленская, 1-В.

«Продам эксклюзивную квартиру в парке!» — так начинается объявление о продаже эксклюзивной «четырешки».

На самом деле, дом, в котором находятся элитные «жилые квадраты», был возведен на ул. Ленская 1-В. А это ядом с парком «Изумрудный». Сейчас в зеленой зоне Барнаула активно ведутся работы по реконструкции и благоустройству. Близость к ней, безусловно выступает бонусом для объекта недвижимости.

Общая площадь квартиры двухуровневой квартиры, занимающей два последних этажа — 350 кв. м. В ней разместились две просторных спальни, гостиная, кухня-столовая.

Эксклюзивность добавляют витражи, окна в пол и большая открытая терраса, площадью 90 кв. м с видом на парк и стадион.

«Таких террас в доме всего две», — говорится в объявлении.

В Барнауле продается элитная двухуровневая квартира на ул. Ленская , 1-В. «Авито».

Любителям винтажных вещиц наверняка понравится патефон, скромно выглядывающий из-за угла.

В доме имеется просторная придомовая территория с детскими площадками, паркингом, зоной барбекю.

В заключение автор добавил, что недвижимость продается без мебели и обременений.

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