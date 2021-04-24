В парке Барнаула почти за 19 млн рублей продается эксклюзивная квартира с витражами, террасой и патефоном

«Продам эксклюзивную квартиру в парке!» — так начинается объявление о продаже эксклюзивной «четырешки».
На самом деле, дом, в котором находятся элитные «жилые квадраты», был возведен на ул. Ленская 1-В. А это ядом с парком «Изумрудный». Сейчас в зеленой зоне Барнаула активно ведутся работы по реконструкции и благоустройству. Близость к ней, безусловно выступает бонусом для объекта недвижимости.
Общая площадь квартиры двухуровневой квартиры, занимающей два последних этажа — 350 кв. м. В ней разместились две просторных спальни, гостиная, кухня-столовая.
Эксклюзивность добавляют витражи, окна в пол и большая открытая терраса, площадью 90 кв. м с видом на парк и стадион.
«Таких террас в доме всего две», — говорится в объявлении.
Любителям винтажных вещиц наверняка понравится патефон, скромно выглядывающий из-за угла.
В доме имеется просторная придомовая территория с детскими площадками, паркингом, зоной барбекю.
В заключение автор добавил, что недвижимость продается без мебели и обременений.
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