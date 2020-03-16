В поселке Новая Грань началось строительство индивидуальных домов по проекту «Семейный очаг»

Дома возводятся с использованием хорошо зарекомендовавших себя в условиях Сибири строительных технологий, с соблюдением баланса между ценой и качеством.

Фундамент — буронабивные сваи и ростверк из железобетона, стены — газобетон автоклавного твердения «СИБИТ», кровля — металлочерепица.

Площадь загородного дома — 98,6 квадратных метра, что позволяет комфортно разместить в нём три спальни, кухню-гостиную и два санузла.

Какие варианты исполнения дома возможны? Дом , полностью готовый к проживанию, — «заходи и живи». Здание введено в эксплуатацию , поставлено на кадастровый учет , в нем есть инженерная инфраструктура , сделана отделка внутренних помещений. Стоимость дома в таком варианте — 3 900 000 рублей. Второй вариант подойдет для тех покупателей , кто желает реализовать в своем загородном доме индивидуальные дизайнерские решения. По сути , это аналог квартиры без отделки. При этом дом оснащён всеми необходимыми инженерными коммуникациями и поставлен на кадастровый учёт. Стоимость дома «без отделки» — 2 900 000 рублей.

Проект «Семейный очаг» максимально ориентирован на небольшие семьи со средним достатком, для которых важно иметь комфортное современное жилье за городом, но они не планируют нести высокие издержки на содержание своей недвижимости, а в перспективе — платить крупные имущественные налоги. Кроме того, предложение компании «Фирсова Слобода» позволяет максимально эффективно использовать возможности «сельской ипотеки» и других популярных государственных программ.

Индивидуальный жилой дом ( визуализация). Архив девелоперской компании «Фирсова Слобода» Индивидуальный жилой дом ( визуализация). Архив девелоперской компании «Фирсова Слобода»

Первые дома по проекту «Семейный очаг» уже возводятся в микрорайоне Новая Грань на улице 1-й Парковой. Строительство двух объектов завершится к осени 2020 года.

Также компания принимает индивидуальные заявки на строительство домов в поселке Новая Грань по данному проекту на строительный сезон 2020 года.

Больше информации вы можете получить, связавшись с нами по телефону +7 (3852) 22-62-72 или в офисе продаж Новой Грани по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92.

ИП Слободян Андрей Джемсович; ИНН 222404634251, ОГРНИП 306222511000023, ОКПО 0146224264. Информация о стоимости действительна на момент публикации.