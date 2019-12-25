В поселке Санниково, где побывал премьер Медведев, продают коттедж с рощей и садом

Уcадьба расположена в лесной зоне. Земельный участок дома занимает 23 сотки, в том числе шесть соток березовой рощи.
«Плодоносящий сад — сорта деревьев, ягодных кустарников и ягод специально подобраны. Сад приносит плоды с ранней весны и до поздней осени. Есть полное сортовое описание, установлена большая теплица», — говорится в объявлении.
Помимо самого дома, построенного из массива сосны продается гараж на три авто в возможностью автомойки, баня, отдельное помещение котельной с электрическим и газовым оборудованием, для умельцев мужчин есть мастерская.
Весь жилой комплекс в Санниково собственник оценивает в 14 млн рублей.