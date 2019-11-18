В престижном районе Барнаула продают коттедж с водопадом по «доступной» цене

В охраняемом поселке «Сосновый бор» выставили на продажу коттедж за 44 млн рублей. Объявление об этом размещено на ресурсе Avito.

Двухэтажный коттедж, построенный в 2012 году, имеет площадь 370 кв. м. Фасад дома отделан кирпичом, перекрытия — из железобетонных плит.

В доме выполнен современный ремонт в стиле «лофт». На первом этаже размещается кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная, гардеробная, а также кабинет-гостиная с современным камином. Также здесь располагается сауна с комнатой отдыха и душевой, котельная и с/у.

Второй этаж занимают 3 спальни, ванная комната, холл и прачечная.

На участке в 22 сотки высажен розарий, сосны, имеются садовые дорожки, детская площадка.

Кроме того, за домом располагается каскадный водопад. На территории участка установлена система автоматического полива. Также к участку прилагается гаражный комплекс на два автомобиля.