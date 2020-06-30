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Недвижимость

В пригороде Барнаула пытаются продать огромный коттедж для настоящих богачей

В пригородном барнаульском поселке Фирсова Слобода-3 выставили на продажу двухэтажный коттедж площадью более 500 кв. метров. Автор объявления, размещенного на «Авито», запросил за объект 29,9 млн рублей.

Коттедж в поселке Фирсова Слобода-3 оценен в 30 млн рублей.
Коттедж в поселке Фирсова Слобода-3 оценен в 30 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома — 511,2 кв. метра. Площадь панорамных окон — около 100 кв. метров. Высота потолков составляет от 3 до 3,5 метров. Все коммуникации подведены и работают, установлены вентиляция и кондиционирование. Имеется котельная с газывм и электрически котлами.

На первом этаже — большая гостиная, прихожая, санузел и вход в гараж.

На втором этаже — три спальни и рабочий кабинет, две ванные, терраса и гардероб.

На цокольном этаже расположены: сауна, комната отдыха, большой спортзал, технические помещения и гардеробная.

На прилегающей территории установлен бассейн, баня из бруса и веранда.

Продавец рассматривает вариант обмена на большую квартиру с доплатой.

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