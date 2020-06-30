В пригороде Барнаула пытаются продать огромный коттедж для настоящих богачей

Общая площадь дома — 511,2 кв. метра. Площадь панорамных окон — около 100 кв. метров. Высота потолков составляет от 3 до 3,5 метров. Все коммуникации подведены и работают, установлены вентиляция и кондиционирование. Имеется котельная с газывм и электрически котлами.
На первом этаже — большая гостиная, прихожая, санузел и вход в гараж.
На втором этаже — три спальни и рабочий кабинет, две ванные, терраса и гардероб.
На цокольном этаже расположены: сауна, комната отдыха, большой спортзал, технические помещения и гардеробная.
На прилегающей территории установлен бассейн, баня из бруса и веранда.
Продавец рассматривает вариант обмена на большую квартиру с доплатой.