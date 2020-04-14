В пригороде Барнаула продают двухэтажный коттедж по скромной цене

В поселке Фирсово за 5 млн рублей продают двухэтажный коттедж под отделку. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.

В поселке Фирсово продается большой коттедж под отделку с сауной и участком.

Площадь дома составляет 182 квадратных метра. Первый этаж занимает прихожая, гостиная с кухней и камином, также имеется сауна, облицованная цельной кедровой рейкой.

Выход из сауну ведет к будущему бассейну (под него залит фундамент) и ванной комнате.

На втором этаже расположен второй санузел, а также свободное пространство под любую планировку (примерно под три спальни).

Высота потолков — 3,2 метра. Стены изготовлены из газобетона и облицовочного силикатного кирпича.

В доме установлено газовое отопление, а также центральный водопровод от артезианской коммунальной скважины на глубине 200 метров.

Коттедж располагается на участке в 15 соток. Территория огорожена забором из профнастила. Рядом с участком находятся река Лосиха и лесополоса.

В 350 метрах от дома расположен продуктовый магазин «Аникс» и автобусная остановка.

Дом оформлен как незавершенное строительство, подходит под ипотеку «сельский дом-2,7%" и материнский капитал.

Изучить внимательно выставленный на продажу объект можно здесь.