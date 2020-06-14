В пригороде Барнаула продают шикарный особняк со скидкой в миллион рублей

В микрорайоне «Фирсова Слобода 2» выставлен на продажу коттедж почти в 300 кв.м. В доме есть все необходимое для семейной жизни. Объявление о продаже опубликовано на портале « Авито ».

В объявлении пишут, что дом строили «под себя» и он «идеален для семьи из пяти человек».

В коттедже есть четыре спальни и бильярдная комната. Установлена система очистки воды. Везде дизайнерский ремонт: фрески, венецианская штукатурка, витраж и так далее.

Рядом с коттеджем есть гостевой дом в 85 кв.м. с баней и теплым бассейном. Новый хозяин шикарных апартаментов оценит и другие преимущества.

«Дом не у леса (змей нет). <…> Смешные коммунальные платежи и маленький налог. Строительство такого проекта обойдётся гораздо дороже», — сообщают продавцы.

Стоит особняк 15 млн 950 тыс. рублей — это со скидкой, первоначальная цена была больше на миллион рублей.