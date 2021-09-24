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Недвижимость

В пригороде Барнаула рядом с уникальным храмом продают коттедж за 7,4 млн рублей

Двухэтажный кирпичный дом находится в селе Санниково — в 18 км от Барнаула. Его общая площадь — 190 кв. м. Он построен на участке в 9 соток. Коттедж возведен неподалеку от храма во имя великомученицы Ларисы Готской — единственном в России.

В селе Санниково продается коттедж за 7,4 млн рублей.
В селе Санниково продается коттедж за 7,4 млн рублей.
"Циан".

Дом с фасадом, сохранившим очарование самого экологичного материала, готов к чистовой отделке. Его стены возведены из газоблоков с утеплением и облицованы желтым кирпичом с коричневыми вставками по углам.

Планировка удобная: потолки практически трехметровой высоты, есть просторное помещение для кухни, трех комнат, двух уборных. На второй этаж ведет изящная винтовая лестница из бетона.

В коттедж уже проведены электричество вода и газ. В дом можно зайти через три входа: парадный тамбур, гараж или со стороны участка через студию.

Территория не облагорожена, но здесь построен гараж на две машины и баня.

«Такой просторный и уютный дом для семьи ожидает вас», — пишет автор объявления на «Циан».

Справка

Святая мученица Лариса пострадала в числе Готских мучеников в первой половине IV века в Готфии. По приказу царя Унгерика они были сожжены в храме во время церковной службы.

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