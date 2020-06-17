В пригороде Барнаула выставили на продажу идеальный коттедж для счастливой семьи

Поселок Бельмесево относится к Центральному району Барнаула. Поэтому можно считать, что коттедж расположен в городской черте.
Общая площадь дома составляет 200 кв. метров. Цена объекта вместе с мебелью, земельным участком, садом и баней — 3,9 млн рублей.
Продавец рассматривает варианты с обменом или с программой «Сельская ипотека».
В доме имеются 4 изолированные комнаты, но особенно продавец выделяет кухню, на которой вместятся не только хозяева, но и многочисленные гости.
Изучить внимательно коттедж можно здесь.