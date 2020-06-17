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Недвижимость

В пригороде Барнаула выставили на продажу идеальный коттедж для счастливой семьи

В пригородном поселке Бельмесево продается двухэтажный коттедж, который назван «идеальным домом для счастливой семьи». Объявление размещено на бесплатном ресурсе kuprod.ru.

Коттедж в Бельмесево.
Коттедж в Бельмесево.
"Купи-Продай"

Поселок Бельмесево относится к Центральному району Барнаула. Поэтому можно считать, что коттедж расположен в городской черте.

Общая площадь дома составляет 200 кв. метров. Цена объекта вместе с мебелью, земельным участком, садом и баней — 3,9 млн рублей.

Продавец рассматривает варианты с обменом или с программой «Сельская ипотека».

В доме имеются 4 изолированные комнаты, но особенно продавец выделяет кухню, на которой вместятся не только хозяева, но и многочисленные гости.

Изучить внимательно коттедж можно здесь.

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