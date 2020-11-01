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Недвижимость

В пригороде Барнаула выставили на продажу приличный коттедж с разумной коммуналкой

В барнаульском Научном городке продается двухэтажный коттедж, сделанный без каких-либо «наворотов», но в целом весьма добротно. Хозяин хочет получить за свою недвижимость площадью 213 кв. метров всего 4,6 млн рублей. Объявление размещено на сайте kuprod.ru.

Продается двухэтажный коттедж в Научном городке.
Продается двухэтажный коттедж в Научном городке.
Сайт объявлений kuprod.ru

Вместе с пятикомнатным домом продаются крытый гараж на два машиноместа и земельный участок.

На первом этаже дома расположены зал с теплым полом, кухня, ванная и санузел. На втором этаже — три комнаты, зал и санузел с душевой комнатой.

Автор объявления особо подчеркивает, что «люстры в каждой комнате сделаны со свето- и звуковым эффектом. а утепление стен произведено методом пенонапыления».

Облицовка дома произведена сайдингом «Евробрус».

«Зимой средний чек по коммунальным платежам (свет, газ, вода, вывоз мусора) составляет 4 тыс. рублей», — обращает внимание продавец.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

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