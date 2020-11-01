В пригороде Барнаула выставили на продажу приличный коттедж с разумной коммуналкой

В барнаульском Научном городке продается двухэтажный коттедж, сделанный без каких-либо «наворотов», но в целом весьма добротно. Хозяин хочет получить за свою недвижимость площадью 213 кв. метров всего 4,6 млн рублей. Объявление размещено на сайте kuprod.ru.