В пригороде Барнаула выставили на продажу приличный коттедж с разумной коммуналкой

Вместе с пятикомнатным домом продаются крытый гараж на два машиноместа и земельный участок.
На первом этаже дома расположены зал с теплым полом, кухня, ванная и санузел. На втором этаже — три комнаты, зал и санузел с душевой комнатой.
Автор объявления особо подчеркивает, что «люстры в каждой комнате сделаны со свето- и звуковым эффектом. а утепление стен произведено методом пенонапыления».
Облицовка дома произведена сайдингом «Евробрус».
«Зимой средний чек по коммунальным платежам (свет, газ, вода, вывоз мусора) составляет 4 тыс. рублей», — обращает внимание продавец.
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