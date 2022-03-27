В пригороде Барнаула за 10 млн рублей продается большое имение в стиле кантри с березовой рощей

Земельное владение площадью 40 соток с усадьбой выставили на продажу на сайте « Циан ». Оно находится в 16 км от краевой столицы, в селе Бажево Первомайского района. В объявлении сказано, что надел примыкает к лесу и имеет выход к реке. Стоимость недвижимости оценили в 10 млн рублей.

В пригороде Барнауле за 10 млн рублей продается поместье в стиле кантри.

На большом участке находятся эксклюзивная усадьба с характерными чертами стиле кантри в интерьере, гостевой дом с верандой, гараж и зона барбекю. Все это построено среди нетронутой березовой рощи.

В основном доме площадью 110,5 кв. м разместились четыре комнаты, санузел, кладовка, подвал и техническое помещение с бойлером и электрическим котлом.

«Одна из сторон участка прилегает к березовому лесу и речке», — отмечает автор текста на «Циан».

В пригороде Барнауле за 10 млн рублей продается поместье в стиле кантри. «Циан».

В шаговой доступности находятся магазин, школа, детский сад, Дом культуры, аптека и другие объекты инфраструктуры.

Владельцы готовы обменять недвижимость с доплатой. Но на что именно — в объявлении не говорится.