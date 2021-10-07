В пригороде Барнаула за 3,7 млн рублей продается эксклюзивный домик с кроваво-красной лестницей

Дом находится неподалеку от берега Оби. Видимо, близость реки навела владельцев недвижимости на мысль использовать для дизайна фасада морскую тематику. Она нашла отражение в выборе цветовой гаммы полосатых стен: светло-голубого и белого.
На этом эксклюзивность недвижимости не заканчивается. Внутри здание не менее интересное. В нем сделан дизайнерский ремонт. Но интерьер не отличается стилистическим единообразием. Гостиная выполнена в бежевых тонах, яркая прихожая пестрит оранжевыми элементами, как и небольшая кухня, а спальная оклеена бежевыми обоями с рисунком из кругов разных оттенков.
Гвоздь внутренней обстановки — ярко-красная лестница, ведущая на второй этаж.
Дом полностью меблирован. Он оснащен электрокотлом и отдельной котельной на твердом топливе.
На участке есть скважина. Он благоустроен и оборудован детской площадкой. Кроме того, на территории построены летняя кухня с газоном и водопадом, фонтан, баня, теплица, два хозяйственных блока.
Бонусом идет парковочное место для двух автомобилей и смотровая яма.