В пригороде Барнаула за 3,7 млн рублей продается эксклюзивный домик с кроваво-красной лестницей

Небольшой двухэтажный коттедж находится в садоводстве Обь-3. По уверениям продавца, на «райском участке» есть все необходимое для комфортного пребывания: дом, скважина отдельная котельная на твердом топливе, летняя кухня и многое другое. Его площадь — 4 сотки. Размер коттеджа — 60 кв. м. Цена — 3,7 млн рублей.

В пригороде Барнаула за 3,7 млн рублей продается симпатичный домик в морском стиле.

Дом находится неподалеку от берега Оби. Видимо, близость реки навела владельцев недвижимости на мысль использовать для дизайна фасада морскую тематику. Она нашла отражение в выборе цветовой гаммы полосатых стен: светло-голубого и белого.

На этом эксклюзивность недвижимости не заканчивается. Внутри здание не менее интересное. В нем сделан дизайнерский ремонт. Но интерьер не отличается стилистическим единообразием. Гостиная выполнена в бежевых тонах, яркая прихожая пестрит оранжевыми элементами, как и небольшая кухня, а спальная оклеена бежевыми обоями с рисунком из кругов разных оттенков.

Гвоздь внутренней обстановки — ярко-красная лестница, ведущая на второй этаж.

Дом полностью меблирован. Он оснащен электрокотлом и отдельной котельной на твердом топливе.

В пригороде Барнаула за 3,7 млн рублей продается симпатичный домик в морском стиле. «Циан».

На участке есть скважина. Он благоустроен и оборудован детской площадкой. Кроме того, на территории построены летняя кухня с газоном и водопадом, фонтан, баня, теплица, два хозяйственных блока.

Бонусом идет парковочное место для двух автомобилей и смотровая яма.