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Недвижимость

В пригороде Барнаула за 13 млн рублей продается затерявшийся среди берез коттедж

Кирпичный дом находится в селе Санниково на ул. Южная, 8-а. Отсюда до центра краевой столицы можно добраться всего за 15−20 минут. Площадь коттеджа — 282 кв. м. Размер участка — 16 соток. В доме есть комната отдыха и спортивный зал.

В пригороде Барнаула продается коттедж за 13 млн рублей с искусственным прудом и баней.
В пригороде Барнаула продается коттедж за 13 млн рублей с искусственным прудом и баней.
"Авито".

Коттедж, выставленный на «Авито», отличается строгостью форм и территорией — со всех сторон его окружают березы. Он будто прячется за деревьями. Среди берез проложены аккуратные дорожки. Природный антураж дополняет газон и искусственный пруд.

Дом построен из кирпича в 2012 году. В нем два этажа, в подвале с высокими потолками установлены окна. К коттеджу примыкает закрытая терраса.

На первом этаже разместилась просторная гостиная и кухня, на втором — 5 комнат. В подвале оборудованы спортзал, гардеробная, комната отдыха, котельная и погреб.

Внутреннее содержание дома полностью соответствует строгости фасада. В помещениях сделан дизайнерский ремонт. В них преобладают природные оттенки темно-коричневого, белого и постельные бежевые тона. Интерьер можно отнести к наиболее распространенному в России классическому стилю.

В пригороде Барнаула продается коттедж за 13 млн рублей с искусственным прудом и баней.
В пригороде Барнаула продается коттедж за 13 млн рублей с искусственным прудом и баней.
«Авито».

На участке помимо берез разместился искусственный пруд. Здесь же стоит баня из бруса ручной рубки и вместительный гараж.

Автор объявления уточняет, что владелец рассматривает вариант обмена на квартиру с доплатой.

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