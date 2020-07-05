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Недвижимость

В спальном районе Барнаула выставили на продажу качественный и большой коттедж

В поселке Октябрьском Индустриального района появился в продаже большой коттедж площадью 336 кв. метров и участком 11 соток. Владелец просит за него 13,5 млн рублей, объявление размещено на сайте «Авито».

Коттедж в поселке Октябрьском Индустриального района.
Коттедж в поселке Октябрьском Индустриального района.
"Авито"

Трехэтажный коттедж находится на ул. Попова. «Дизайнерский ремонт, встроенная мебель. При внутренней отделке использовались только качественные современные строительные материалы. Есть балкон и терраса. Дом полностью готов для комфортного проживания» — говорится в объявлении.

Все коммуникации проведены. Имеются охранная и пожарная сигнализации. Новому владельцу хозяин готов оставить всю встроенную технику и мебель.

На участке с ландшафтным дизайном расположена детская площадка.

Подробнее изучить объект можно здесь.

Напомним, в Барнауле и его пригородах идет достаточно активная продажа коттеджей. Эксперты эту связывают, во-первых, с оттоком населения, а во-вторых, с ростом налога на недвижимость в 2020 году.

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