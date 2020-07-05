В спальном районе Барнаула выставили на продажу качественный и большой коттедж

В поселке Октябрьском Индустриального района появился в продаже большой коттедж площадью 336 кв. метров и участком 11 соток. Владелец просит за него 13,5 млн рублей, объявление размещено на сайте «Авито».

Трехэтажный коттедж находится на ул. Попова. «Дизайнерский ремонт, встроенная мебель. При внутренней отделке использовались только качественные современные строительные материалы. Есть балкон и терраса. Дом полностью готов для комфортного проживания» — говорится в объявлении.

Все коммуникации проведены. Имеются охранная и пожарная сигнализации. Новому владельцу хозяин готов оставить всю встроенную технику и мебель.

На участке с ландшафтным дизайном расположена детская площадка.

Подробнее изучить объект можно здесь.

Напомним, в Барнауле и его пригородах идет достаточно активная продажа коттеджей. Эксперты эту связывают, во-первых, с оттоком населения, а во-вторых, с ростом налога на недвижимость в 2020 году.