Читайте нас в соцсетях
19 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Недвижимость
58

Как в Москве: в регионах могут начать сносить хрущевки

В нижнюю палату парламента внесли законопроект законопроект о распространении программы реновации жилья на все российские регионы. Инициатором стала партия «Справедливая Россия», пишет портал RNS.

Недвижимость. Семья.
Недвижимость. Семья.
altapress.ru

Закон «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации» должен предотвратить возникновения аварийного жилищного фонда. Он предоставляет право власти субъектов РФ за счет своих средств и иных не запрещенных законодательством источников реализовывать программы реновации жилищного фонда, говорится в документе.

В плену: как готовят к грандиозной стройке улицу Советской Армии в Барнауле
Недвижимость

Законопроект вводит понятие реновации жилфонда. Это реконструкция или снос не подлежащих капремонту домов на высвобождаемой территории. Обязательно предусматривается обновление объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также благоустройство территорий, добавляет РИА Новости.

Документ гарантирует обеспечение граждан жильем, если они попадают под реновацию. Нанимателям предоставляются равнозначные помещения. Как закон распорядится приватизированными квартирами, СМИ не сообщают. По примеру других проектов их могут, например, выкупать по оценочной рыночной стоимости без права человека отказаться от сделки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка