Как в Москве: в регионах могут начать сносить хрущевки

В нижнюю палату парламента внесли законопроект законопроект о распространении программы реновации жилья на все российские регионы. Инициатором стала партия «Справедливая Россия», пишет портал RNS .

Закон «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации» должен предотвратить возникновения аварийного жилищного фонда. Он предоставляет право власти субъектов РФ за счет своих средств и иных не запрещенных законодательством источников реализовывать программы реновации жилищного фонда, говорится в документе.

Законопроект вводит понятие реновации жилфонда. Это реконструкция или снос не подлежащих капремонту домов на высвобождаемой территории. Обязательно предусматривается обновление объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также благоустройство территорий, добавляет РИА Новости.

Документ гарантирует обеспечение граждан жильем, если они попадают под реновацию. Нанимателям предоставляются равнозначные помещения. Как закон распорядится приватизированными квартирами, СМИ не сообщают. По примеру других проектов их могут, например, выкупать по оценочной рыночной стоимости без права человека отказаться от сделки.