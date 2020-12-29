На Алтае продают имущество застройщика, подозреваемого в крупном мошенничестве

На портале « Торги России » появился лот, стоимостью в 7,5 млн рублей. Это недвижимость обанкротившейся компании «СМУ-07». Предполагается, что ее генерального директора Назима Османова обвиняют в мошенничестве на общую сумму около 6,8 млн рублей.

Лидер среди местных строителей

«СМУ-07» считалась одной из крупнейших строительных компаний Республики Алтай. Она возводила многоквартирные дома в Майме и Горно-Алтайске на протяжении восьми лет. Кроме того, фирма ремонтировала дороги.

В 2016 году фирма получала только положительные отзывы от благодарных жителей Горного Алтая, получивших жилье в на тот момент качественных домах, и местных СМИ, называвших «СМУ-07» «лидером по динамике своего развития». Одним из последних объектов была пятиэтажка в районе Парка Победы в Майме.

Строительство сельской дороги. sgd22.ru

На счету «СМУ-07» было не менее пяти сданных объектов. Только в Майме компанией возведен целый микрорайон в Березовой роще. В планах было наращивание темпов строительства. Четыре года назад генеральный директор «СМУ-07» говорил о том, что главное преимущество его фирмы — возведение доступного жилья в доступных местах.

Не долго музыка играла

Спустя два года компания была признана банкротом. Решение Арбитражного суда Республики Алтай вынесено весной 2018-го. Согласно его содержанию, сумма общего долга превысила 300 тыс. рублей, соответственно, ничего не мешает запустить процедуру банкротства. Одним из заявителей выступила компания «Алтайстройбетон и КО». Сумма требования — 330,2 тыс. рублей.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

При этом в деле прямо говориться, что представитель должника признал требование заявителя обоснованным и «просил ввести в отношении общества процедуру наблюдения».

Арбитражным управляющим была назначена Лариса Новикова из Союз АУ «Созидание».

Суд. Решение суда. Pixabay.com

Кредиторами были признаны:

управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства

Лицей № 121

Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор»

Алтайский завод «ЖБИ»

«Алтайэнергосбыт»

«Сатурн строймаркет Сибирь» и т. д.

Недвижимость в счет долгов

Участок земли по адресу се Майма , ул. Энергетиков , 29. Публичная кадастровая карта.

По данным «Торгов России» на продажу был выставлен один лот. В него вошли:

участок земли , общей площадью 11,4 тыс. кв. м., предназначенная для размещения производственных зданий гараж для легковых машин , площадью 115 кв. м. корпус субподрядчиков , размером в 517 кв. м. здание вспомогательного значения , площадью 217,1 кв. м.

Горный Алтай. Горы. Река. CC0

Стоимость объектов оценили в 7,5 млн рублей. Шаг аукциона — 752,5 тыс. рублей. Заявки начали принимать 28 декабря уходящего года. Сами торги пройдут 2 февраля 2021-го.

Не чистый на руку?

23 декабря на портале «Новости Горного Алтая» появилась информация о том, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По сведениям «НГА» в преступлении обвиняют учредителя обанкротившегося «СМУ-07» (на момент инкриминируемых деяний — еще и генерального директора) Назима Османова.

Задержан подозреваемый в крупном мошенничестве. СУ СКР по Республике Алтай.

В «НГА» ссылаясь на СУ СК по региону, отметили, что ФСБ и прокуратурой Республики Алтай в отношении некоей фирмы, предположительно «СМУ-07», была проведена проверка. По ее материалом возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора компании, точное название которой ведомство не раскрывает.

Отмечается, что у фирмы был большой пакет госзаказов — 73 контракта на общую сумму 250,2 млн рублей.

Строительство в Барнауле. Недвижимость. Михаил Хаустов

Среди крупнейших клиентов значатся:

администрация села Кызыл-Озек ( 51 млн)

51 млн) отдел культуры Кош-Агачского района ( 22,7 млн)

22,7 млн) администрация села Барагаш ( 17,6 млн)

По версии следствия, в 2015—2016 годах коммерческая организация строила два пешеходных моста через реку Катунь в Чемальском районе. Видимо, не доведя дело до конца, гендиректор фирмы предоставил заказчику акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, а также документы, где значились суммы затрат унифицированных форм КС-2 и КС-3.

Горный Алтай. @olga_rett

По данным новостного портала, в документах были заведомо ложные сведения о количестве и объеме якобы выполненных работ, получив от представителей администрации Чемальского района деньги. Таким образом из бюджета в неизвестном направлении ушли порядка 6,8 млн рублей. Это нанесло федеральному бюджету немалый материальный ущерб.

Подозреваемый, которым может быть учредитель обанкротившегося «СМУ-07», задержан, ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд решил заключить подозреваемого под стражу.

Сейчас по уголовному делу о хищении бюджетных средств проводятся следственные действия.