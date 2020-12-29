На Алтае продают имущество застройщика, подозреваемого в крупном мошенничестве

Лидер среди местных строителей
«СМУ-07» считалась одной из крупнейших строительных компаний Республики Алтай. Она возводила многоквартирные дома в Майме и Горно-Алтайске на протяжении восьми лет. Кроме того, фирма ремонтировала дороги.
В 2016 году фирма получала только положительные отзывы от благодарных жителей Горного Алтая, получивших жилье в на тот момент качественных домах, и местных СМИ, называвших «СМУ-07» «лидером по динамике своего развития». Одним из последних объектов была пятиэтажка в районе Парка Победы в Майме.
На счету «СМУ-07» было не менее пяти сданных объектов. Только в Майме компанией возведен целый микрорайон в Березовой роще. В планах было наращивание темпов строительства. Четыре года назад генеральный директор «СМУ-07» говорил о том, что главное преимущество его фирмы — возведение доступного жилья в доступных местах.
Не долго музыка играла
Спустя два года компания была признана банкротом. Решение Арбитражного суда Республики Алтай вынесено весной 2018-го. Согласно его содержанию, сумма общего долга превысила 300 тыс. рублей, соответственно, ничего не мешает запустить процедуру банкротства. Одним из заявителей выступила компания «Алтайстройбетон и КО». Сумма требования — 330,2 тыс. рублей.
При этом в деле прямо говориться, что представитель должника признал требование заявителя обоснованным и «просил ввести в отношении общества процедуру наблюдения».
Арбитражным управляющим была назначена Лариса Новикова из Союз АУ «Созидание».
Кредиторами были признаны:
- управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства
- Лицей № 121
- Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор»
- Алтайский завод «ЖБИ»
- «Алтайэнергосбыт»
- «Сатурн строймаркет Сибирь» и т. д.
Недвижимость в счет долгов
Участок земли по адресу се Майма, ул. Энергетиков, 29.
Публичная кадастровая карта.
По данным «Торгов России» на продажу был выставлен один лот. В него вошли:
- участок земли, общей площадью 11,4 тыс. кв. м., предназначенная для размещения производственных зданий
- гараж для легковых машин, площадью 115 кв. м.
- корпус субподрядчиков, размером в 517 кв. м.
- здание вспомогательного значения, площадью 217,1 кв. м.
Стоимость объектов оценили в 7,5 млн рублей. Шаг аукциона — 752,5 тыс. рублей. Заявки начали принимать 28 декабря уходящего года. Сами торги пройдут 2 февраля 2021-го.
Не чистый на руку?
23 декабря на портале «Новости Горного Алтая» появилась информация о том, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По сведениям «НГА» в преступлении обвиняют учредителя обанкротившегося «СМУ-07» (на момент инкриминируемых деяний — еще и генерального директора) Назима Османова.
В «НГА» ссылаясь на СУ СК по региону, отметили, что ФСБ и прокуратурой Республики Алтай в отношении некоей фирмы, предположительно «СМУ-07», была проведена проверка. По ее материалом возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора компании, точное название которой ведомство не раскрывает.
Отмечается, что у фирмы был большой пакет госзаказов — 73 контракта на общую сумму 250,2 млн рублей.
Строительство в Барнауле. Недвижимость.
Михаил Хаустов
Среди крупнейших клиентов значатся:
- администрация села Кызыл-Озек (51 млн)
- отдел культуры Кош-Агачского района (22,7 млн)
- администрация села Барагаш (17,6 млн)
По версии следствия, в 2015—2016 годах коммерческая организация строила два пешеходных моста через реку Катунь в Чемальском районе. Видимо, не доведя дело до конца, гендиректор фирмы предоставил заказчику акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, а также документы, где значились суммы затрат унифицированных форм КС-2 и КС-3.
По данным новостного портала, в документах были заведомо ложные сведения о количестве и объеме якобы выполненных работ, получив от представителей администрации Чемальского района деньги. Таким образом из бюджета в неизвестном направлении ушли порядка 6,8 млн рублей. Это нанесло федеральному бюджету немалый материальный ущерб.
Подозреваемый, которым может быть учредитель обанкротившегося «СМУ-07», задержан, ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд решил заключить подозреваемого под стражу.
Сейчас по уголовному делу о хищении бюджетных средств проводятся следственные действия.