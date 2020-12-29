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Недвижимость

На Алтае продают имущество застройщика, подозреваемого в крупном мошенничестве

На портале «Торги России» появился лот, стоимостью в 7,5 млн рублей. Это недвижимость обанкротившейся компании «СМУ-07». Предполагается, что ее генерального директора Назима Османова обвиняют в мошенничестве на общую сумму около 6,8 млн рублей.

Строительство дороги.
Строительство дороги.
pixabay.com.

Лидер среди местных строителей

«СМУ-07» считалась одной из крупнейших строительных компаний Республики Алтай. Она возводила многоквартирные дома в Майме и Горно-Алтайске на протяжении восьми лет. Кроме того, фирма ремонтировала дороги.

В 2016 году фирма получала только положительные отзывы от благодарных жителей Горного Алтая, получивших жилье в на тот момент качественных домах, и местных СМИ, называвших «СМУ-07» «лидером по динамике своего развития». Одним из последних объектов была пятиэтажка в районе Парка Победы в Майме.

Строительство сельской дороги.
Строительство сельской дороги.
sgd22.ru

На счету «СМУ-07» было не менее пяти сданных объектов. Только в Майме компанией возведен целый микрорайон в Березовой роще. В планах было наращивание темпов строительства. Четыре года назад генеральный директор «СМУ-07» говорил о том, что главное преимущество его фирмы — возведение доступного жилья в доступных местах.

Не долго музыка играла

Спустя два года компания была признана банкротом. Решение Арбитражного суда Республики Алтай вынесено весной 2018-го. Согласно его содержанию, сумма общего долга превысила 300 тыс. рублей, соответственно, ничего не мешает запустить процедуру банкротства. Одним из заявителей выступила компания «Алтайстройбетон и КО». Сумма требования — 330,2 тыс. рублей.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

При этом в деле прямо говориться, что представитель должника признал требование заявителя обоснованным и «просил ввести в отношении общества процедуру наблюдения».

Арбитражным управляющим была назначена Лариса Новикова из Союз АУ «Созидание».

Суд. Решение суда.
Суд. Решение суда.
Pixabay.com

Кредиторами были признаны:

  • управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства
  • Лицей № 121
  • Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор»
  • Алтайский завод «ЖБИ»
  • «Алтайэнергосбыт»
  • «Сатурн строймаркет Сибирь» и т. д.

Недвижимость в счет долгов

Участок земли по адресу се Майма, ул. Энергетиков, 29.
Участок земли по адресу се Майма, ул. Энергетиков, 29.
Публичная кадастровая карта.

По данным «Торгов России» на продажу был выставлен один лот. В него вошли:

  1. участок земли, общей площадью 11,4 тыс. кв. м., предназначенная для размещения производственных зданий
  2. гараж для легковых машин, площадью 115 кв. м.
  3. корпус субподрядчиков, размером в 517 кв. м.
  4. здание вспомогательного значения, площадью 217,1 кв. м.
Горный Алтай. Горы. Река.
Горный Алтай. Горы. Река.
CC0

Стоимость объектов оценили в 7,5 млн рублей. Шаг аукциона — 752,5 тыс. рублей. Заявки начали принимать 28 декабря уходящего года. Сами торги пройдут 2 февраля 2021-го.

Не чистый на руку?

23 декабря на портале «Новости Горного Алтая» появилась информация о том, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По сведениям «НГА» в преступлении обвиняют учредителя обанкротившегося «СМУ-07» (на момент инкриминируемых деяний — еще и генерального директора) Назима Османова.

Задержан подозреваемый в крупном мошенничестве.
Задержан подозреваемый в крупном мошенничестве.
СУ СКР по Республике Алтай.

В «НГА» ссылаясь на СУ СК по региону, отметили, что ФСБ и прокуратурой Республики Алтай в отношении некоей фирмы, предположительно «СМУ-07», была проведена проверка. По ее материалом возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора компании, точное название которой ведомство не раскрывает.

Отмечается, что у фирмы был большой пакет госзаказов — 73 контракта на общую сумму 250,2 млн рублей.

Строительство в Барнауле. Недвижимость.
Строительство в Барнауле. Недвижимость.
Михаил Хаустов

Среди крупнейших клиентов значатся:

  • администрация села Кызыл-Озек (51 млн)
  • отдел культуры Кош-Агачского района (22,7 млн)
  • администрация села Барагаш (17,6 млн)

По версии следствия, в 2015—2016 годах коммерческая организация строила два пешеходных моста через реку Катунь в Чемальском районе. Видимо, не доведя дело до конца, гендиректор фирмы предоставил заказчику акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, а также документы, где значились суммы затрат унифицированных форм КС-2 и КС-3.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
@olga_rett

По данным новостного портала, в документах были заведомо ложные сведения о количестве и объеме якобы выполненных работ, получив от представителей администрации Чемальского района деньги. Таким образом из бюджета в неизвестном направлении ушли порядка 6,8 млн рублей. Это нанесло федеральному бюджету немалый материальный ущерб.

Подозреваемый, которым может быть учредитель обанкротившегося «СМУ-07», задержан, ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд решил заключить подозреваемого под стражу.

Сейчас по уголовному делу о хищении бюджетных средств проводятся следственные действия.

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