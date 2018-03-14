В ритме ДЖАЗ: "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула

"Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова. "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото : Анна Зайкова.

ЖК "ДЖАЗ" застройщик представляет как "мелодию, которая складывается из правильных звуков": подземный паркинг, охраняемая территория с видеонаблюдением, спортивные и игровые комплексы, места для хранения колясок и велосипедов и скоростные лифты. В общем все, что нужно для комфортной жизни.

Сам дом будет состоять из трех блок-секций, 326 квартир, от студий и однокомнатных до трехкомнатных, с современными и удобными планировками.

Каркас дома будет монолитный, а внешние стены выполнят из кирпича и облицуют керамогранитными плитами. Наружные стены также утеплят теплоизоляционными плитами и смонтируют на них вентилируемые фасады. Архитектурные, инженерные и дизайнерские решения можно оценить на видео.

ЖК "ДЖАЗ" планируют сдать в 4 квартале 2020 года. Это будет первый дом в обновленном квартале, ограниченном улицами Челюскинцев, Молодежной, Ядринцева и проспектом Строителей.

Банки-партнеры выразили свою готовность предоставлять клиентам ИСК "Алгоритм" ипотечные кредиты для приобретения квартир в новом ЖК, включая специальные программы субсидирования процентной ставки для многодетных семей, врачей и военных.

Андрей Белоусов,

заместитель управляющего операционным офисом №5440 барнаульского филиала банка ВТБ:

- ИСК "Алгоритм" — это волшебники, потому что для многих семей Алтайского края собственная жилплощадь - одна из главных целей в жизни, а благодаря компании и ее стройкам мы эти мечты в интересном и плотном тандеме воплощаем в реальность.

Также на презентации ЖК "ДЖАЗ" выступили и другие партнеры "Алгоритма". Вот ключевые тезисы их выступлений:

При строительстве дома будут использовать инновационный силикатный кирпич фирмы "Стройберг". Его изготавливают с помощью современных немецких прессов. Он прочный, плотный, не впитывает влагу, обладает низкой теплопроводностью и обеспечивает высокую несущую способность.

Навесная фасадная система ZIAZ обеспечит качественную тепло-и шумоизоляцию здания и будет безопасной, так как сделана из полностью негорючих материалов.

В каждой квартире будут панорамные балконы или лоджии. Компания "Венталь" установит энергосберегающие стекла. Это позволит сделать на балконе/лоджии помещение для отдыха или работы. Вся фурнитура будет премиального уровня. В целом "шум с улицы точно не помещает жильцам наслаждаться самым нежным джазом", - сказал руководитель компании Александр Зайцев.

Ксения Белоусова,

директор ИСК "Алгоритм":

- 2017 год для нашей компании был очень продуктивным. Мы многое сделали, чтобы укрепить позиции на рынке, заложили новые стройплощадки. Во второй раз мы получили золотой знак "Надежный застройщик России", что указывает на работу компании в строгом соответствии с федеральным законодательством.

Подробную информацию о застройщике, о ЖК "ДЖАЗ" и других проектах компании, а также проектные декларации можно посмотреть на сайте ИСК "Алгоритм" alg22.ru.