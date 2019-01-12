В России дорожает ипотека

«Сбербанк» 15 января повысит ставки по ипотеки на 1−1,2 процентных пункта (п.п.). Менее доступными станут займы на покупку недвижимости и в других крупных российских банках, сообщает ТАСС.

В отделениях «Сбербанка» говорят, что ставка по ипотеке вырастет на 1 п.п. для тех, у кого первоначальный взнос превысит 20% стоимости жилья. Для тех, у кого он меньше, ставка увеличится на 1,2 п.п. В пресс-службе компании не подтвердили, но и не опровергли эту информацию и добавили, что об изменениях сообщает, когда они вступят в силу.

В конце октября «Сбербанк» повышал ставки по ипотеке на 0,4 п.п. По данным сайта организации, минимально возможная ставка — 7,5%.

ВТБ с 1 января уже повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. В рамках стандартных ипотечных программ банка ставка составляет от 10,1%. Банк «Открытие» тоже планирует повысить стоимость ипотеки — на 0,25 п.п. В «Газпромбанке» также намерены увеличить ставки, но насколько — пока не решили.

О том, что ипотека будет дорожать, глава «Сбербанка» Герман Греф заявил в конце 2018 года.