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Недвижимость

В России готовят программу специпотеки для частного строительства

Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Правда, ставка по ней будет превышать средний показатель по стране. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

Малоэтажка. Коттеджи.
Малоэтажка. Коттеджи.
Анна Зайкова

«Такой ипотечный продукт, наверное, будет подороже, чем обычный, потому что нет залога реального, сказал Хуснуллин. — Мы его в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и перекредитоваться по стройке».

Вице-премьер отметил, что сегодня наблюдается высокий спрос на ипотеку под индивидуальное строительство. По его словам, в целом развитие рынка ИЖС — это одна из «точек роста» для строительной отрасли страны.

Основная проблема в сфере ипотечного кредитования ИЖС является — то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога.

При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства. Поданным ЦБ РФ, средневзвешенная ипотечная ставка на 1 февраля этого года составляла 7,23%.

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