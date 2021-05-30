В России из-за дефицита мигрантов для строительства крупных объектов могут привлечь заключенных

«Мы сейчас это прорабатываем вместе с ФСИН. Должны понимать те требования, которые строительные площадки, застройщики, подрядчики должны будут обеспечить для безопасности и правильной работы. Поэтому стройки пока не обсуждаем, но, наверное, большие инфраструктурные в первую очередь», — рассказал Стасишин журналистам.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что практика привлечения заключенных на стройки имеет право на существование. При этом, он добавил, что для решения проблемы кадрового голода нужно использовать все возможные резервы, в том числе работников из стран СНГ, мобилизации безработных и переобучения представителей других специальностей.
Кроме того, с предложением организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, предложил директор ФСИН Александр Калашников.
По его словам, осужденные к принудительным работам могут возводить крупные объекты в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали.
Он подчеркнул, что в такой рабочей силе заинтересован и крупный бизнес. Так, «Норникель» предложил привлекать заключенных для работ в Норильске.
ФСИН также планирует создать для осужденных исправительный центр в Сибири. Заключенные могут помочь в восстановлении леса, пострадавшего от пожара.