В России из-за дефицита мигрантов для строительства крупных объектов могут привлечь заключенных

Минстрой Росси совместно с ФСИН прорабатывает возможность привлекать заключенных для работ по возведению инфраструктурных объектов. Для принятия решения необходимо разработать технологию доставки осужденных из мест лишения свободы. Об этом, со ссылкой на замглавы федерального министерства Никиту Стасишин, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас это прорабатываем вместе с ФСИН. Должны понимать те требования, которые строительные площадки, застройщики, подрядчики должны будут обеспечить для безопасности и правильной работы. Поэтому стройки пока не обсуждаем, но, наверное, большие инфраструктурные в первую очередь», — рассказал Стасишин журналистам.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что практика привлечения заключенных на стройки имеет право на существование. При этом, он добавил, что для решения проблемы кадрового голода нужно использовать все возможные резервы, в том числе работников из стран СНГ, мобилизации безработных и переобучения представителей других специальностей.

Стройка. СС0

Кроме того, с предложением организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, предложил директор ФСИН Александр Калашников.

По его словам, осужденные к принудительным работам могут возводить крупные объекты в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали.

Заключенные. Тюрьма. пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Он подчеркнул, что в такой рабочей силе заинтересован и крупный бизнес. Так, «Норникель» предложил привлекать заключенных для работ в Норильске.

ФСИН также планирует создать для осужденных исправительный центр в Сибири. Заключенные могут помочь в восстановлении леса, пострадавшего от пожара.