В России изменят правила строительства, чтобы дети не выпадали из окон

В РФ будут изменены правила строительства — с тем, чтобы предотвратить падения маленьких детей из окон. Уже до конца года Минстрой РФ сформулирует новые требования, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В новых нормах для новостроек будет прописана обязательность применения систем безопасности при проектировании оконных блоков, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно и вывалиться, сообщает «Интерфакс».

Также будет определена высота ограждений открытых лестничных пролетов и площадок, балконов, лоджии, террас и кровли (не менее 1,2 метра), а ограждения внутренних лестниц — не мене 0,9 метра высотой.

Детский омбудсмен выразила надежду, что на этом Минстрой не остановится и следующим шагом станет решение проблем со вторичным жильем.

Она напомнила, что предложения ранее уже были направлены во все профильные структуры. Среди этих предложений — и ГОСТы для застройщиков, предполагающие обязательные замки на окнах, и ужесточение ответственности за несоблюдение этих ГОСТов. Кроме того, Кузнецова считает необходимым предусмотреть в региональных бюджетах средства на социальную рекламу, предупреждающую родителей об опасности выпадения детей из окон, пишет «Росбалт».

Статистика

Ранее МВД РФ согласился на просьбу Кузнецовой вести статистику случаев падения детей из окон многоэтажек. Сейчас эту статистику ведут только детские омбудсмены.

По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за лето текущего года при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80% — дети в возрасте до 7 лет.