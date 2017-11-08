Недвижимость

В России пять лет не уменьшается площадь аварийного жилья

Сегодня, 17:02.
Недвижимость

В России площадь аварийного жилья не уменьшилась по сравнению с данными пятилетней давности и составляет 11 млн кв. метров. Программа по его расселению не помогла снизить этот показатель, пишут "Известия".

Аварийное жилье.
Аварийное жилье. Фото : Анна Зайкова.

Речь идет о жилье, признанном аварийным после 1 января 2012 года — это дома, которые не вошли в госпрограмму расселения 2014–2017 годов, которая завершилась в сентябре и выполнена на 95%. Но пока одни дома расселялись — другие приходили в негодность. Поэтому в целом площадь аварийного жилья не изменилась. 

"Значительная часть жилищного фонда массовой застройки вводилась в эксплуатацию в середине прошлого века, и многие из зданий ветшают. Частично нам удается сдерживать эти процессы за счет программ капитального ремонта, но изношенные и морально устаревшие дома, конечно, нужно заменять на современные, — рассказала директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко. — Очевидно, что нужны постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилья".

В том числе необходимо расширить возможности собственников квартир в аварийных домах — позволить им участвовать в проектах строительства новых домов на земельных участках, где располагалось их прежнее жилье. Особенно если это исторический центр города. "Часто переселенцы говорят, что хотели бы остаться жить в привычном районе, несмотря на необходимость дождаться завершения строительства нового здания. Мы считаем правильным предусмотреть в новых механизмах и такую возможность", — пояснила Демченко.

Фонд содействия реформированию ЖКХ, который занимается распределением субсидий регионам на снос аварийного и предоставление нового жилья, должен был завершить свою работу 1 января 2018 года. Однако в октябре был принят закон о продлении работы организации еще на год, пишет znak.com.

Факт

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2018 года разработать постоянно действующие механизмы переселения граждан из аварийного жилья. Они могут заработать с 1 января 2019 года.

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