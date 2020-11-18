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Недвижимость

В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

Обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах предложила ввести председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. О чем она написала главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину, пишут «Известия».

Электричество.
Электричество.
Открытые источники.

Автор инициативы также предлагает привлекать к персональной ответственности осуществляющих плановые проверки людей.

В общественном совете при Минстрое сообщили, что поддержали эту инициативу. «Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации. Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о ее состоянии нужно», — отметил член совета Рифат Гарипов.

С одной стороны, квартира — частная собственность, но с другой, состояние электрооборудования напрямую влияет на сохранность жизни и здоровья соседей, поэтому контроль за его состоянием нужен, полагает директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Однако, многие эксперты отмечают, что ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе электросети и оборудование.

В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ назвали достойным внимания такое предложение. В Общественной палате подчеркнули, что необходимо вводить новые регламенты работы управляющих компаний, а также принимать акты, позволяющие быстро проводить проверки.

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