В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

Автор инициативы также предлагает привлекать к персональной ответственности осуществляющих плановые проверки людей.
В общественном совете при Минстрое сообщили, что поддержали эту инициативу. «Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации. Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о ее состоянии нужно», — отметил член совета Рифат Гарипов.
С одной стороны, квартира — частная собственность, но с другой, состояние электрооборудования напрямую влияет на сохранность жизни и здоровья соседей, поэтому контроль за его состоянием нужен, полагает директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.
Однако, многие эксперты отмечают, что ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе электросети и оборудование.
В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ назвали достойным внимания такое предложение. В Общественной палате подчеркнули, что необходимо вводить новые регламенты работы управляющих компаний, а также принимать акты, позволяющие быстро проводить проверки.