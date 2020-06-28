В России расширят льготную ипотеку на новостройки

Новшество комнется получателей кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

«В проекте постановления об увеличении сумм кредита по льготной ипотеке 6,5%, подготовленном Минфином России по поручению президента РФ, размер кредита в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, Ленинградской области не должен превышать 12 млн рублей, а в остальных регионах — 6 млн рублей», — прокомментировал Моисеев.

При этом, по словам Моисеева, разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство, а ставка 6,5% распространяется на весь срок кредитования.

Программа расширит возможности граждан по приобретению жилья в новостройках и станет хорошим подспорьем для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Люди могут купить по программе более дорогое жилье, но тогда сумма первоначального взноса будет увеличена за счет своих средств.