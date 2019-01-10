В России растет цена аренды квартир, а в Барнауле падает

В 2018 году цена аренды однокомнатных квартир в среднем по России выросла на 1,1%, двухкомнатных на 3,8%, трехкомнатных на 4%. Однако в Барнауле она существенно упала, отчитался портал « Мир квартир ». Особенно потеряли в доходе собственники «трешек».

Больше всего в России подорожала аренда трехкомнатных квартир. По данным портала, лидер Владивосток с его +12% к результатам 2017-го года. Сургут, Тюмень, Хабаровск и Подмосковье прибавили в среднем на 11%.

Ставки падают в Иркутске и Кемерово — в среднем на 11%. В Барнауле, Брянске и Новокузнецке с падением на 9,1%, 8% и 7,3%.

Сейчас снять «трешку» в столице Алтайского края стоит 19 065 рублей. Стабильнее всего в Барнауле оказалась цена на однокомнатные квартиры — 9 165 рублей в месяц (минус 4,1% за год). «Двушки» подешевели до 12 556 рублей (минус 6,9%).

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», говорит, что главный тренд для рынка — преобладание предложения над спросом: «Объекты с оптимальным соотношением цена-качество очень быстро уходят из базы, „висеть“ остаются варианты с завышенными ценниками, что в определенной степени влияет на общую статистику».