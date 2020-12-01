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1 декабря
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Недвижимость

В России запустили программу льготной ипотеки на частные дома

Компания «Дом.РФ» запустила пилотную программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи в России. Это анонсировал генеральный директор компании Виталий Мутко, пишет RT.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Ожидается, что по пилотному проекту выдадут кредитов на 2,2 млрд рублей. На субсидии институт развития направит 300 млн рублей.

Как отмечается, ипотечный кредит предоставят по ставке от 6,1%. Лимит — 12 млн для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 млн — для других регионов. Максимальный срок — 20 лет, минимальный первоначальный взнос — 20%.

Виталий Мутко рассказал, что льготная ипотека продлится до 1 июля 2021 года, ею смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети до 19 лет.

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