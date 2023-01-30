30 января
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Недвижимость

В самом сердце природы. Четырехэтажный домик в горах продают за 44 млн рублей в Барнауле

Четырехэтажный коттедж среди гор и лесов продают за 44 млн рублей в Барнауле. Он находится в проезде Лесная Поляна, 8В. Объявление размещено на «Авито».

Дом, 360 кв. м за 44 млн рублей
Дом, 360 кв. м за 44 млн рублей
Авито

Дом скорее похож на замок — его площадь составляет 360 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему владельцу в 122 тыс. рублей.

Дом стоит на участке в 12 соток. Рядом находятся красивые горы и зеленый лес. Это отличное место для прогулок.

Коттедж достался владельцам в 2013 году, еще недостроенным. Дом введен в эксплуатацию в 2018 году.

Коттедж полностью меблирован, владельцы сделали качественный ремонт из дорогостоящих материалов. В дизайне квартиры использовали светлые и бежевые тона.

В квартире — шесть жилых комнат и четыре этажа, плюс, чердак. Наверх ведет красивая лестница с витым узором. Также есть дополнительное помещение с бассейном и теплым полом, сауной и отдельным душем.

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