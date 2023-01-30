В самом сердце природы. Четырехэтажный домик в горах продают за 44 млн рублей в Барнауле

Дом скорее похож на замок — его площадь составляет 360 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему владельцу в 122 тыс. рублей.
Дом стоит на участке в 12 соток. Рядом находятся красивые горы и зеленый лес. Это отличное место для прогулок.
Коттедж достался владельцам в 2013 году, еще недостроенным. Дом введен в эксплуатацию в 2018 году.
Коттедж полностью меблирован, владельцы сделали качественный ремонт из дорогостоящих материалов. В дизайне квартиры использовали светлые и бежевые тона.
В квартире — шесть жилых комнат и четыре этажа, плюс, чердак. Наверх ведет красивая лестница с витым узором. Также есть дополнительное помещение с бассейном и теплым полом, сауной и отдельным душем.
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