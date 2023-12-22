В самом ТЦ-шном районе Барнаула построят дом-гигант с трехуровневым паркингом

Компания «Первый» возведет прямо за ТЦ «Лето» и рядом с «Европой» многоквартирный жилой дом переменной этажности. Его эскиз представили на заседании градостроительного совета. Экспертов смутили объемы здания и придомовая территория. Подробнее – в материале altapress.ru.

Проект разработала компания «Домус плюс».

Территория дома прилегает к южной границе участка на ул. Шумакова, 3, где предполагают строительство 10-этажки.

Ближайшие жилые комплексы – 25-этажный «Европейский» и 16-этажка, которую строят на ул. Шумакова, 13. Через дорогу – 12-этажные панельки.

Дом будет состоять из четырех блок-секций с этажностью 17, 21, 25 и 25 этажей. Конструктив – монолитный каркас с кирпичным заполнением.

На первых этажах здания в первой и частично во второй блок-секции разместят помещения общественного назначения. В остальных блоках на этом уровне будут квартиры с отдельным входом и террасой.

Со второго этажа в каждой квартире есть лоджии с остеклением в пол. На самом верхнем уровне – жилые помещения с террасой с навесами на кровле. В каждой секции есть колясочные и кладовые.

Нейтральное цветовое решение фасадов, как утверждает архитектор, не позволяет давить массивному дому на окружающую застройку. В то же время контраст белого и темно-графитового выделяет ЖК на фоне других высоток.

Специальные ниши для кондиционеров оставят фасад эстетичным. Ночью его будет украшать архитектурная подсветка.

Во дворе разместят надземно-подземную автостоянку на 141 место. Дополнительную парковку заказчик получит, присоединив соседний участок. От машин будут закрыты места для игр, спорта и отдыха.

Проект многоквартирного дома участке, прилегающем к ул. Шумакова, 3. Домус Плюс

Докладчица несколько раз отметила: задание на проектирование предполагало, что архитекторы должны «максимально» использовать участок. Этим объясняется и перпендикулярное расположение дома к ул. Шумакова, и его этажность с конфигурацией.

«За доклад – пятерка, но»

Выступление докладчика вышло быстрым, четким и лаконичным, что понравилось экспертам. Но проект от замечания это не уберегло.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников считает, что потенциальные возможности участка превышены и что здесь на 20% меньше площадок для отдыха, чем нужно.

«Есть действующие нормы, которые привязывают жилую площадь к имеющемуся участку. Здесь войдет 12 тыс. кв. м – не более. В проекте – увеличили на 84%», - отметил он.

Проект многоквартирного дома участке, прилегающем к ул. Шумакова, 3. Домус Плюс

Кроме того, непосредственно на территории, как добавил эксперт, не хватает разворотной площадки для пожарной техники.

Председатель градостроительного совета Андрей Федоров также подчеркнул, что прямые нормы никто не отменял и исходя из расчетов следует еще раз посмотреть на расположение «башен», их конфигурацию и объем.

Архитектор Петр Анисифоров, почувствовав, что автор переживает за проект и владеет ситуацией, поддержал эскиз. «В рабочем порядке можно многие вопросы решить. Мне нравится многоэтажность. Может, другая арифметика по высоте, но сам принцип правильный», - сказал он.

Путем голосования проект поддержали в рабочем порядке с перевесом в один голос. Замечания поручили устранить.