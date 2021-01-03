В скандально известном поселке барнаульской «Рублевки» продается большая «четырешка» за 23,5 млн рублей

Четырехкомнатная квартира, объявление о продаже которой размещено на портале «Циан», находится в элитном поселке Барнаула, который находится на Змеиногорском тракте 71-а, корпус 5. Ее общая площадь 185,5 кв. м. стоимость — 126,7 тыс. рублей за квадратный метр.

Свою известность поселок получил после того, 15 соток придомовой территории, которая оказалась неузаконенной, была отдана многодетной матери. О чем altaptess.ru не раз писал ранее.

Тем не менее, у квартиры есть и другие особенности. В частности, в ней сделан дизайнерский ремонт, продуманный до мелочей. Оборудована приточная вентиляция, система кондиционирования, сигнализация.

Здесь хорошая звукоизоляция, две гардеробные комнаты, два санузла, в один из них сделан отдельный вход из комнаты.

Территория ухожена, есть зоны отдыха, детские игровые площадки, установлено видеонаблюдение, в парадной сидит консьерж.

Но главная особенность — чистый воздух.

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