14 июня
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Недвижимость

В среднем чуть более 14 лет придется копить семье из Алтайского края на жилье

Аналитики составили рейтинг регионов России по доступности жилья. В среднем по стране для покупки типовой квартиры, по данным за первый квартал 2022 года, нужно копить минимум 5,7 года.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Для семей, живущих в Алтайском крае, время увеличивается в разы. На покупку квартиры площадью 60 кв. м семьям с одним ребенком в регионе потребуется более 14 лет. Столько же, сколько и семьям из Чечни и Карачаево-Черкесии.

А замыкает рейтинг Севастополь (чуть более 16 лет), указывает РИА Новости.

Столь длительные сроки эксперты объясняют главным образом низким уровнем зарплат.

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Магаданская область, ЯНАО и НАО, где семьям необходимо три и менее года для того, чтобы накопить на «двушку».

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