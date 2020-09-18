В стиле «Инь-Ян». Под Барнаулом продают удивительный двухцветный коттедж

Дом, выставленный на «Авито», прекрасно подойдет для тех, кто ищет покой и уединение. Он построен на участке в 8 соток и окутан звенящей тишиной. Фасад постельных оттенков темно-коричневого и кремового цветов, а также белоснежная крыша просто притягивают взгляд.

Необычный коттедж, площадью 134,8 кв. м стоит в поселке Фирсова Слобода-2. Стоимость довольно демократичная — 5,6 млн рублей.

Отделка и дизайн большинства помещений отличается простотой и лаконичностью. Продуманная планировка двухэтажного особняка точно понравятся тем, кто любит простор и умеренный аскетизм.

Сама атмосфера этого места располагает к самопознанию — тишина, покой и свежий воздух, пропитанный запахом сосны. Здесь есть удобные места для медитации — сад и открытая терраса. После сосредоточенного размышления можно отправиться в финскую сауну.

А детей на это время несложно занять на площадке. Там есть не только игровая, но и спортивная зона.

Кстати, в поселке началось строительство муниципального детского сада.

Коттедж в Фирсовой Слободе-2 «Авито»

Конечно, без машины новому владельцу будет сложно. До Барнаула — 15 км. Но дорога заасфальтирована, на ней по заверению владельцев особняка не бывает пробок, характерных для большого города. Для личного авто предусмотрен собственный дом — просторный гараж.

Словом, здесь есть все для внутренней и внешней гармонии.