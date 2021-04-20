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Недвижимость

В Барнауле между Фондом соцстрахования и коммерческим зданием хотят втиснуть магазин

Участок барнаульской земли по адресу ул. Аносова, 6-а/1 появился на сайте торгов еще в начале апреля. Размер прямоугольника — 1,2 тыс. кв. м. Его разрешено использовать под строительство объектов торговли, проще говоря — магазинов. Годовую аренду, при кадастровой стоимости в 6,3 млн рублей, установили в размере 1,3 млн рублей.

Участок на ул. Аносова, 6-а/1, расположенный между двумя зданиями.
Участок на ул. Аносова, 6-а/1, расположенный между двумя зданиями.
"Алтапресс".

Что продается?

Заявки на аукцион принимаются до 11 мая этого года. Землю планируют сдать в аренду под застройку на срок 4 года 8 месяцев.

Будущий объект будет размещаться на красной линии, недалеко от пересечения улиц Аносова и Ярных, между двумя проспектами — Ленина и Калинина.

Предполагается, что его втиснут между зданиями регионального отделения Фонда социального страхования (ул. Аносова, 6-а) и административным (ул. Ярных, 51), совсем недавно введенным в эксплуатацию. Ближайшими соседями также станут бизнес-центр «Квартал», торговые и производственные предприятия.

Что известно о соседях?

Административное здание на ул. Ярных, 51.
Административное здание на ул. Ярных, 51.
«Алтайская Элита недвижимость».

Самым молодым на данный момент зданием поблизости от будущего магазина можно считать коммерческий объект на ул. Ярных, 51. Судя по реестру введенных в эксплуатацию объектов, его строительство завершилось в марте текущего года.

В качестве застройщика указан торговый дом «Био-Альтернатива». В выписке из ЕГРЮЛ сказано, что компания была организована в 2015 году. Ее генеральным директором значится Татьяна Варфаломеева.

Участок на ул. Аносова, 6-а/1.
Участок на ул. Аносова, 6-а/1.
«Алтапресс».

ТД преимущественно занимается оптовой торговлей живыми животными, кормами для них, сельскохозяйственным сырьем, полуфабрикатами, а также необработанным табаком.

Большое приданое

Административное здание на ул. Ярных, 51.
Административное здание на ул. Ярных, 51.
«Алтайская Элита недвижимость».

Помещения здания «Био-Альтернативы» выставлены на сайте по продаже недвижимости «Алтайская Элита недвижимость». Их можно купить или арендовать. Стоимость квадратного метра оценена в 45 тыс. рублей.

Административное здание на ул. Ярных, 51.
Административное здание на ул. Ярных, 51.
«Алтайская Элита недвижимость».

Площадь объекта более 2 тыс. кв. м. Размер надела под ним — более 6 тыс. кв. м. Его можно использовать для строительства еще одного-двух зданий, до двух корпусов пристроек к существующему или для чего-то другого. Здесь разрешено возводить любые объекты торговли.

Все здание отапливается от собственной газовой котельной, в нем проведены центральное водоснабжение и канализация.

Список лотов

Административное здание на ул. Ярных, 51.
Административное здание на ул. Ярных, 51.
«Алтайская Элита недвижимость».

Вместе с землей на ул. Аносова, 6-а/1 продается право аренды еще на 4 лота:

  1. Участок, площадью 1,3 тыс. кв. м. на ул Карагандинская, 6 (неподалеку от частной типографии). Ежегодная арендная плата составляет 1,3 млн рублей
  2. Земля, площадью 1,4 тыс. кв. м. на ул. Ткацкая, 82, с годовой арендой 1,5 млн рублей
  3. Участок земли на ул. Кулагина, 40, площадью 1,6 тыс. кв. м и арендной платой 1,4 млн рублей
  4. Надел на ул. Ярных, 43, размером чуть более 1 тыс. кв. м. и стоимостью аренды в 1,2 млн рублей.
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