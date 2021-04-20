В Барнауле между Фондом соцстрахования и коммерческим зданием хотят втиснуть магазин

Что продается?
Заявки на аукцион принимаются до 11 мая этого года. Землю планируют сдать в аренду под застройку на срок 4 года 8 месяцев.
Будущий объект будет размещаться на красной линии, недалеко от пересечения улиц Аносова и Ярных, между двумя проспектами — Ленина и Калинина.
Предполагается, что его втиснут между зданиями регионального отделения Фонда социального страхования (ул. Аносова, 6-а) и административным (ул. Ярных, 51), совсем недавно введенным в эксплуатацию. Ближайшими соседями также станут бизнес-центр «Квартал», торговые и производственные предприятия.
Что известно о соседях?
Самым молодым на данный момент зданием поблизости от будущего магазина можно считать коммерческий объект на ул. Ярных, 51. Судя по реестру введенных в эксплуатацию объектов, его строительство завершилось в марте текущего года.
В качестве застройщика указан торговый дом «Био-Альтернатива». В выписке из ЕГРЮЛ сказано, что компания была организована в 2015 году. Ее генеральным директором значится Татьяна Варфаломеева.
ТД преимущественно занимается оптовой торговлей живыми животными, кормами для них, сельскохозяйственным сырьем, полуфабрикатами, а также необработанным табаком.
Большое приданое
Помещения здания «Био-Альтернативы» выставлены на сайте по продаже недвижимости «Алтайская Элита недвижимость». Их можно купить или арендовать. Стоимость квадратного метра оценена в 45 тыс. рублей.
Площадь объекта более 2 тыс. кв. м. Размер надела под ним — более 6 тыс. кв. м. Его можно использовать для строительства еще одного-двух зданий, до двух корпусов пристроек к существующему или для чего-то другого. Здесь разрешено возводить любые объекты торговли.
Все здание отапливается от собственной газовой котельной, в нем проведены центральное водоснабжение и канализация.
Список лотов
Вместе с землей на ул. Аносова, 6-а/1 продается право аренды еще на 4 лота:
- Участок, площадью 1,3 тыс. кв. м. на ул Карагандинская, 6 (неподалеку от частной типографии). Ежегодная арендная плата составляет 1,3 млн рублей
- Земля, площадью 1,4 тыс. кв. м. на ул. Ткацкая, 82, с годовой арендой 1,5 млн рублей
- Участок земли на ул. Кулагина, 40, площадью 1,6 тыс. кв. м и арендной платой 1,4 млн рублей
- Надел на ул. Ярных, 43, размером чуть более 1 тыс. кв. м. и стоимостью аренды в 1,2 млн рублей.