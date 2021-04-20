В Барнауле между Фондом соцстрахования и коммерческим зданием хотят втиснуть магазин

Участок барнаульской земли по адресу ул. Аносова, 6-а/1 появился на сайте торгов еще в начале апреля. Размер прямоугольника — 1,2 тыс. кв. м. Его разрешено использовать под строительство объектов торговли, проще говоря — магазинов. Годовую аренду, при кадастровой стоимости в 6,3 млн рублей, установили в размере 1,3 млн рублей.

Что продается?

Заявки на аукцион принимаются до 11 мая этого года. Землю планируют сдать в аренду под застройку на срок 4 года 8 месяцев.

Будущий объект будет размещаться на красной линии, недалеко от пересечения улиц Аносова и Ярных, между двумя проспектами — Ленина и Калинина.

Предполагается, что его втиснут между зданиями регионального отделения Фонда социального страхования (ул. Аносова, 6-а) и административным (ул. Ярных, 51), совсем недавно введенным в эксплуатацию. Ближайшими соседями также станут бизнес-центр «Квартал», торговые и производственные предприятия.

Что известно о соседях?

Административное здание на ул. Ярных , 51. «Алтайская Элита недвижимость».

Самым молодым на данный момент зданием поблизости от будущего магазина можно считать коммерческий объект на ул. Ярных, 51. Судя по реестру введенных в эксплуатацию объектов, его строительство завершилось в марте текущего года.

В качестве застройщика указан торговый дом «Био-Альтернатива». В выписке из ЕГРЮЛ сказано, что компания была организована в 2015 году. Ее генеральным директором значится Татьяна Варфаломеева.

Участок на ул. Аносова , 6-а/1. «Алтапресс».

ТД преимущественно занимается оптовой торговлей живыми животными, кормами для них, сельскохозяйственным сырьем, полуфабрикатами, а также необработанным табаком.

Большое приданое

Административное здание на ул. Ярных , 51. «Алтайская Элита недвижимость».

Помещения здания «Био-Альтернативы» выставлены на сайте по продаже недвижимости «Алтайская Элита недвижимость». Их можно купить или арендовать. Стоимость квадратного метра оценена в 45 тыс. рублей.

Административное здание на ул. Ярных , 51. «Алтайская Элита недвижимость».

Площадь объекта более 2 тыс. кв. м. Размер надела под ним — более 6 тыс. кв. м. Его можно использовать для строительства еще одного-двух зданий, до двух корпусов пристроек к существующему или для чего-то другого. Здесь разрешено возводить любые объекты торговли.

Все здание отапливается от собственной газовой котельной, в нем проведены центральное водоснабжение и канализация.

Список лотов

Административное здание на ул. Ярных , 51. «Алтайская Элита недвижимость».

Вместе с землей на ул. Аносова , 6-а/1 продается право аренды еще на 4 лота: