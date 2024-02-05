В третий раз не смогли одобрить проект многоэтажки на задворках центра Барнаула: что с ним не так

Многоквартирный дом-ступеньку на ул. Гоголя, 242 представили на градостроительном совете в третий раз. И позже покажут в четвертый. Что сейчас не устроило экспертов и как это можно исправить, узнал altapress.ru.

Объект будет находится неподалеку от трамвайного кольца на ул. Анатолия, между ул. 2-я Тормозная и переулком Крайний. Заказчик – специализированный застройщик «Главалтайстрой», разработчик – «Барнаулгражданпроект».

Теоретическую новостройку окружают частный сектор и малоэтажные дома. Неподалеку есть детский сад, а еще, если верить проекту планировки, поблизости планируют возвести школу. В пешей доступности трамвайная остановка на ул. Анатолия.

Здание двухсекционное в 12 и 15 этажей. Украшать его будет вентилируемый фасад из керамогранитных плит белого, графитового и оранжевого цветов. Проектировщики предусмотрели места для кондиционеров на лоджиях.

Во дворе разместят площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой. На первом и втором заседании отметили, что у них недостаточная площадь.

Подземного паркинга не будет. В этот раз докладчик указал на карте, где поблизости находятся гаражные кооперативы со свободными местами и отразил на карте близкую трамвайную линию. А еще показал схематичное изображение, как дом сядет в окружении объемов будущих новостроек.

В третий раз остались вопросы к благоустройству и парковке, которая, мнению экспертов, находится недостаточно далеко от домов, как того требуют нормы. К тому же может потребоваться еще больше мест: пока проект проходил проверку, изменились правила, по которым рассчитывалось возможное количество жильцов.

Архитектор Владимир Золотов набросал план, который может помочь пройти совет. Например, он предложил разместить дом вдоль ул. Гоголя, что сэкономит немного территории под игровые площадки и сделает двор тихим.

Проект отправили на доработку с учетом замечаний: правильно рассчитать количество жильцов и нужных парковок, а в идеале предусмотреть подземный паркинг.

5,1 тыс. кв. м – площадь участка;

1 тыс. кв. м – площадь застройки;

160 квартир. Пока расчетное количество жильцов — 318.

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