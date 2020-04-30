В центральной части Барнаула снесут частный сектор и застроят микрорайон небоскребами

Новый микрорайон с высотными жилыми домами появится в Барнауле за пер. Ядринцева — в границах ул. Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Проект застройки активно обсуждался в прошлом году и сейчас порталу стали известны его детали.

Сегодня здесь застроены отдельные участки, остальные занимает частный сектор. Его планируется расселять и сносить.

По данным портала, несколько зданий в микрорайоне будут выше 20 этажей: на ул. Песчаной, 180 (односекционная 22-этажка, строится), на ул. Песчаной, 171 (два 24-этажки, одна строится, вторая — в проекте), на ул. Чкалова/пер. Революционном (24-этажка).

Другие здания будут высотой от 6 то 16 этажей. В общей сложности в микрорайоне должно появиться еще 15 новых домов, 4 бизнес-центра по 3−5 уровней, а также два гаражных комплекса по 4 этажа каждый (по 300 машиномест).

Здесь также предполагается построить поликлинику на 300 посещений, три детсада на 650 мест, центр детского творчества, спорткомплекс, два корпуса школы на 2,2 тыс. учащихся со своим стадионом, хоккейной коробкой и баскетбольной площадкой.

Барнаул , ул. Партизанская. Частный сектор и высотки. Altapress.ru

В каждом дворе будут и свои мини-площадки для спорта и занятий физкультурой. Образовательные учреждения разместятся в самом центре квартала.

Если удастся реализовать весь проект, в микрорайоне появится свыше 250 тыс. кв. метров жилья, в котором смогут поселиться более 10 тыс. человек.

Количество машиномест превысит 1 800, при том, что число квартир составит 5 000. Ожидается, что застройщики будут поэтапно осваивать территорию частями по мере освобождения.

Проект планировки микрорайона разработан компанией «Архи-Групп». А вот сроки реализации не называются. Как отмечает портал, его будут реализовать в несколько этапов (по мере расселения жителей и освобождения территории) несколько строительных компаний.