В центре Барнаула хотят построить офисный центр с красивыми часами и проблемным кафе

На Никитина, 61, неподалеку от пр. Ленина, запроектировали четырехэтажное торгово-офисное здание с маленькими уютными кафе. Которые могут вызвать большие проблемы, отметили на заседании градсовета. Что с ним не так расскажем в материале altapress.ru.

Дом с часами разработала фирма «Тектоника» для компании «Дом-строй».

Облик здания отсылает к культурному памятнику регионального значения — кирпичному особняку XX века, которых находится через дорогу. Вокруг будущего объекта — пяти- и семиэтажный дом.

Кирпичные пояса визуально делит фасад на три части. Также в центре первого этажа — сквозная арка для въезда во двор. Авторы предложили два варианта вечерней подсветки.

Чтобы организовать место для летнего кафе, первый этаж немного отступает вглубь здания.

Перед торгово-офисным центром посадят газон, кустарники и деревья. Заказчик предлагает создать проект благоустройства дворов соседних домов и реанимировать парковку у пятиэтажки.

У самого здания будет 14 мест для машин: 6 из них — на подземной стоянке.

Ул. Никитина. "Тектоника"

Члены градсовета отметили, что ул. Никитина в этом месте очень загружена, вдоль нее постоянно стоят машины. Эксперты предположили, что клиенты могут пользоваться парковкой соседнего двора, что, конечно, не понравится жильцам.

«Жильцы в любом месте города будут настроены негативно. Мы не брали в расчет парковки во дворах, исключительно только в границах участка. Что будет — не берусь судить», - ответила Елена Булавина, представляющая проект.

«У вас на плане автомобиль припаркован на границе с тротуаром. В реальности через метр находится детский тренажер. За забор-то посмотреть надо», - добавил член градсовета Евгений Носенко.

1 тыс. кв. м — площадь участка,

860 кв. м — общая площадь здания,

32% — площадь остекления.

Здание рассчитано на 61 работника.

Ниже, уже

У проектировщиков возник небольшой спор с «Алтайкрайохранкультурой».

В охранной зоне высота здания не должна превышать 14 м. Запроектировали 13,5. И кажется, что все хорошо, но архитектор не считал лестничную клетку, которая немного приподнимается над зданием, и позиционирует ее как «техническое оборудование». С этим ведомство не согласилось.

Проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника"

«Но мы ведь говорим об ансамбле, который не должен портить историческую среду. Эту лестницу смогут увидеть разве что жители с седьмого этажа, но не с ул. Никитина», - заметила Елена Булавина.

Архитектор Владимир Золотов добавил, что здание сбоку будет невозможно обслуживать на участке: например, строительные леса уже будут выходить за его границу. Также проектировщики не показали визуализацию со стороны пятиэтажного дома и задней стены.

Кафе у окон

Больше всего экспертам не понравилась идея разместить на кровле кафе. При том, что центр должны построить прямо под окнами пятиэтажки.

«У нас многие вещи регламентируют: продавать пиво до 10 часов или шуметь. Я думаю, это все учтут», - защищала решение Елена Булавина.

Руководитель учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко подчеркнул, что на лицо ущемление прав соседних землепользователей и кафе на кровле — ложная идея, которая ведет только к конфликтам и напряженностью.

Проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника"

«Как бы ни прикрывались, а с соседями вступать в контакт придется, - сказал он. - Мне пришлось пережить несколько ситуаций, связанных с жалобами и ущемлением прав жильцов, когда кафе пытались разместить перед окнами спален».

Кроме того, эксперты выявили ошибки на схемах и не нашли анализа уровня освещенности соседних зданий.

Проект отправили на доработку.