В центре Барнаула на торги выставили долгострой 90-х годов

В Барнауле продают долгострой на пр. Ленина, 122б (в районе остановки ДК Сибэнергомаш), сообщает «Алтайский портал недвижимости». Стройку начали еще в 90-е годы, но так и не закончили. Все это время территория огорожена забором.

Площадь застройки составляет 1012,5 кв. м, степень готовности — 18%.

Земля предназначается для строительства административно-торгового здания с подземной многоярусной автостоянкой, но в условиях торгов сообщается, что территория расположена в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

По правилам землепользования здесь там разрешается строить как малоэтажные жилые дома, так и высотные по 25 этажей и 75 метров.

Объект находится в собственности у компании «Сетра». Арбитражный суд решил изъять у организации этот недострой путем продажи с публичных торгов.

Стартовая цена установлена на уровне 37,2 млн рублей.

Участок с недостроем уже пытались продать риэлторы, но безуспешно. Стоимость находилась на уровне 42 млн рублей.