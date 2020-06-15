В центре Барнаула на торги выставили долгострой 90-х годов

Площадь застройки составляет 1012,5 кв. м, степень готовности — 18%.
Земля предназначается для строительства административно-торгового здания с подземной многоярусной автостоянкой, но в условиях торгов сообщается, что территория расположена в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки.
По правилам землепользования здесь там разрешается строить как малоэтажные жилые дома, так и высотные по 25 этажей и 75 метров.
Объект находится в собственности у компании «Сетра». Арбитражный суд решил изъять у организации этот недострой путем продажи с публичных торгов.
Стартовая цена установлена на уровне 37,2 млн рублей.
Участок с недостроем уже пытались продать риэлторы, но безуспешно. Стоимость находилась на уровне 42 млн рублей.