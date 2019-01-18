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В центре Барнаула над старым «офисником» построят новый

В Барнауле готовится к реконструкции здание на ул. Пролетарская, 92: на нем планируют достроить два этажа и новые ограждающие стены. Работы организуют так, что это особо не помешает сотрудникам офисов. Подробности проекта altapress.ru рассказали в консалтинговой группе «Преимущество».

Пролетарская, 92.
Пролетарская, 92.
yandex.ru

Трехэтажное здание на Пролетарской, 92 построено уже более десяти лет назад. Изначально оно принадлежало Андрею Олишевскому, владеющего проектом «Алтайская ярмарка».

Андрей Щукин,
исполнительный директор КГ «Преимущество»:

Здание было «уставшим». Там нужно ремонтировать кровлю, инженерные сети, менять окна. Поэтому они приняли предложение реконструировать объект и позже выкупить квадратные метры, которые достроят на этажах.

Двигатель проекта — предприниматель Евгений Сироштанов. Он специализируется на строительстве и реконструкции объектов. Пролетарскую, 92 посчитал выгодным проектом: приобретая третий этаж и надстраивая еще два, он получает квадратные метры с невысокой себестоимостью, которые потом сможет выгодно продать. По данным «Преимущества», «квадрат» офисных площадей в центре Барнаула стоит до 60 тыс. рублей.

Сергей Сайк,
директор КГ «Преимущество»:

Изначально было понятно, что невозможно дорого продать просто один этаж в здании. Сумму сделки можно было увеличить, сделав проект более интересным. Такой изюминкой стала возможность надстроить дополнительные этажи.

Пролетарская, 92.
Пролетарская, 92.
yandex.ru

Каждый новый этаж составит около 400 кв. м. В здании появится лифт, парадный вход со стороны пр. Социалистического и еще один с другой стороны фасада. На первом этаже расширят вход для организации контрольно-пропускной системы. Наружные стены планируется оштукатурить и покрасить.

Андрей Щукин,
исполнительный директор КГ «Преимущество»:

Накануне проект реконструкции успешно прошел градостроительный совет — экспертам представили окончательную версию, а до этого было создано еще множество вариантов. В ближайшее время инвестор рассчитывает получить разрешение на реконструкцию. Закончить основные строительные работы планируется уже в конце 2019 года и еще несколько месяцев мы закладываем на оформление документов на ввод.

По словам Щукина, уже сейчас есть желающие купить офисы в обновленном здании. Не исключено, что у проекта появятся инвесторы, которые смогут приобрести недвижимость в ходе строительства.

Как организуют реконструкцию

Часть строительных работ начнется в цехе, где соберут модули будущих стен. Затем их привезут на площадку. Часть пойдет на возведение новых ограждающих конструкций из-за чего здание немного сдвинется к пр. Строителей и вглубь квартала. Часть — на новые этажи. После завершения этих работ, в здании модернизируют системы коммуникаций и только потом разберут старые ограждающие стены.

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