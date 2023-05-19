В центре Барнаула построят дом в лучших традициях советского конструктивизма

На градостроительном совете в Барнауле рассмотрели проект 10-этажного жилого комплекса на ул. Интернациональной, 130, за офисным центром «Идеал». Чего, по мнению экспертов, ему не хватило, а в чем архитектор наоборот «переборщил» расскажет altapress.ru.

Эскиз разработал «Алтайгражданпроект». Заказчик — «Жилищная инициатива». На это немного намекает огромный логотип «ЖИ» на фасаде пока еще нарисованного дома. Эксперты порекомендовали найти ему другое место, чтобы «не портил архитектурное решение».

На первом уровне расположатся административные помещения. Площади со второго по десятый этаж займут 90 квартир. В них, по расчетам, могут заселиться 134 человека.

Дом будет каркасным. Первый этаж облицуют темным клинкерным кирпичом. Все, что выше — закроет светлая штукатурка. Кондиционеры в каждой квартире спрячутся на лоджиях. Кроме того, архитектор предусмотрел вечернюю подсветку.

Во дворе появятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха взрослых.

2,6 тыс. кв. м — площадь участка, 4 тыс. кв. м — общая площадь квартир.

Всего для комплекса предусмотрели 46 мест для стоянки автомобилей. Как отметил Антон Воробьев, для того, чтобы соответствовать барнаульским нормативам, не хватает еще 13-ти мест.

Проект дома на ул. Интернациональная, 130. "Алтайгражданпроект"

Прогулка по огородам

Архитекторы рассчитали необходимую для проекта площадь озеленение, учитывая не только участок будущего дома, но и состояние всего квартала, который занимает три гектара, и включает в себя частные постройки.

«Жители будут отдыхать на луковых грядках соседнего частного сектора? - спросил главный архитектор края Виктор Четошников. - Эти территории за забором, они используются по другому назначению — на каком основании вы их считаете?»

К тому же, эксперт добавил, что в будущим на их месте со 100% вероятностью могут появиться новые жилые комплексы. В этом случае архитектор предложил будущим заказчикам восполнять «съеденное» их домами озеленение.

«Почти каждый двор в будущем будет иметь свое ограждение. Ориентироваться на чужие зеленые пятна или огороды — наивно. Нужно найти возможность разместить озеленение в границах выделенного участка», - порекомендовал Сергей Боженко, руководитель учреждения «Архитектура города Барнаула».

Проект дома на ул. Интернациональная, 130. "Алтайгражданпроект"

Также авторы проекта предполагают, что за озеленение засчитают кусочки спортивной площадки, где не будет твердого покрытие. Кроме того, во дворе собираются посадить несколько деревьев — взамен спиленных.

Профессиональное могущество

Член градсовета Евгений Носенко заметил, что фасад со стороны ул. Интернациональной не очень выразительный, а акцент ориентирован в сторону пр. Красноармейского. Это же касается и административных помещений на первом этаже: на улицу выходит практически глухая стена.

Архитектор и автор проекта Ольга Моисеева с этим замечанием не согласилась и заметила, что на фасаде выразительные декоративные панели и «пояски», есть комбинация остекления.

У исполнительного директора «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергея Шадрина обратное мнение: «Архитектор лишку добавил. Очень активный верх, красивый низ, выступы, витражи. Наряду с этим активные вертикальные коричневые полосы на ул. Интернациональной, будто немного из Советского союза. Нужно плоскостей добавить, сделать цельнее, как у «Идеала».

Проект дома на ул. Интернациональная, 130. "Алтайгражданпроект"

Также он порекомендовал исключить смещение витража на и так уже ярком углу.

«Автор демонстрирует профессиональное могущество в фасадах, мне нравится пластическое решение, - сказал Сергей Боженко. - Я бы сделал и угол со стороны ул. Радищева таким же, чтобы лучше вписать дом в будущую ситуацию».

Он отметил, что архитектурное решение здания относит его к лучшим образцам советского конструктивизма.

Архитектор Александр Деринг заметил, что проект было бы значительно проще разрабатывать и защищать, если бы авторы предложили концепцию застройки всего квартала.

В итоге представленный эскиз поддержали, поручив поправить замечания, а также узнать, сколько доступных мест есть в ближайших детских садах, школах и поликлиниках.