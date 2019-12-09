В центре Барнаула появится 9-этажный стеклянный офисник

На ул. Пролетарской в районе пересечения с пр. Красноармейским построят 9-этажный бизнес-центр с панорамным остеклением, пишет «Алтайский портал недвижимости». Инвестпроект вместе с землей уже выставили на продажу.

30 октября комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула выдал разрешение частному лицу на строительство здания. Его общая площадь составит 6 500 кв. м.

Собственник продает проект с землей за 40 тысяч рублей за 1 кв. м. Целиком бизнес-центр обойдется в 260 млн рублей.

Закончить строительство будущий владелец должен до 30 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что градостроительный совет одобрил строительство нового торгового центра в квартале «Дружный», на пересечении улиц Солнечная поляна и Энтузиастов. Торговый центр будет 4-этажным со стеклянными фасадами.