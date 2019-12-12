В центре Барнаула появится новый высотный ЖК с парком по периметру

В Барнауле на ул. Советской Армии стартовала стройка современного жилого комплекса «Клевер-парк» . Его главной фишкой станет большая благоустроенная зеленая зона, а также удобное расположение со всей инженерной и социальной инфраструктурой, которую зачастую приходится ждать жильцам отдаленных от центра новостроек.

Реальный центр

ЖК «Клевер-парк» из пяти кирпично-монолитных домов займет квартал вдоль ул. Советской Армии в районе пересечения с ул. Матросова. Строительством занимается компания «Барнаулкапстрой».

Благодаря своему расположению, для жильцов будущих новостроек будет одинаково доступен как центр города, так и спальные районы — ул. Малахова и Попова, куда все больше смещается городская активность.

Комплекс будет переменной этажности. Высота первого дома (№ 83а) составит 18 этажей. Его строительство уже стартовало, монолитная конструкция уже возведена до 13 этажа.

В основе зданий — монолитная конструкция, а фасады выполнены из кирпича, что придает особый эстетичный вид домам, выгодно отличая их от других.

Фасады украсят изображениями клевера, подчеркивая главную особенность «зеленого квартала» — парковую зону.

Жилой комплекс «Клевер-парк» с парковой зоной. Архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

Зеленый гектар

Застройщик поддержал федеральный тренд на реновацию территорий, но выбрал не освоение окраин города, а глубокую реконструкцию центра, чтобы вдохнуть в него новую жизнь.

Так районы с историей обретают новое наполнение — современные жилые комплексы и инфраструктуру. Главное, что жителям не нужно ждать пока построят детсады, школы, поликлиники, дороги и вырастут деревья. Все это в микрорайоне уже есть. В одном из домов «Клевер-парка» к тому же планируется размещение частного детского сада.

Осознавая острую потребность горожан в зеленых зонах, застройщик решил разбить круглогодичный парк площадью около одного гектара, который расположится по периметру комплекса.

Летом это будет прогулочная зона с местами для отдыха, малыми архитектурными формами, а зимой он трансформируется в каток по примеру европейских парков — ледяная дорожка будет проходить между деревьями.

Жилой комплекс «Клевер-парк» с парковой зоной. Архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

Внутренняя инфраструктура

Наличие парка не отменяет и обустройство дворовой территории. Застройщик обещает двор без машин с безопасными детскими и спортивными площадками, мощеные брусчаткой дорожки, фонтан, цветники, клумбы и многое другое. Авторы проекта руководствовались современными архитектурными тенденциями по обустройству общественных пространств.

Для автомобилистов построят подземную парковку, а также надземные по периметру комплекса.

Жилой комплекс «Клевер-парк» с парковой зоной. Архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

Комфорт по ценам эконома

Квартиры в ЖК комфорт-класса «Клевер-парк» будут площадью от 32 до 87 кв. м.

В жилом комплексе особый подход к планировкам: проектировщики предусмотрели наиболее эффективное использование квадратных метров. Команда проекта совместно со специалистами рынка недвижимости разработала комфортные планировочные решения.

По стоимости квартиры на старте продаж будут сопоставимым с новостройками эконом-класса в дальних районах, обещает застройщик.

Ход строительства. ООО «Сибресурс».

Срок сдачи первого дома — 2022 год.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Справка

АО СЗ «Барнаулкапстрой» — государственная компания , которая гарантирует , что объект достроят вовремя. Застройщик имеет безупречную деловую репутацию на строительном рынке Алтая и рекордный опыт — 60 лет.

— государственная компания которая гарантирует что объект достроят вовремя. Застройщик имеет безупречную деловую репутацию на строительном рынке Алтая и рекордный опыт — 60 лет. Генподрядчиком выступает ООО «Сибресурс» — технологичная компания , которая обеспечивает высокое качество строительства.

— технологичная компания которая обеспечивает высокое качество строительства. Проектированием занималось архитектурно-конструкторское бюро «Инновация». Специалисты работали , руководствуясь самыми современным требованиям к жилому строительству и с учетом территориальных и климатических особенностей Барнаула.