В центре Барнаула появится новый высотный ЖК с парком по периметру

Реальный центр
ЖК «Клевер-парк» из пяти кирпично-монолитных домов займет квартал вдоль ул. Советской Армии в районе пересечения с ул. Матросова. Строительством занимается компания «Барнаулкапстрой».
Благодаря своему расположению, для жильцов будущих новостроек будет одинаково доступен как центр города, так и спальные районы — ул. Малахова и Попова, куда все больше смещается городская активность.
Комплекс будет переменной этажности. Высота первого дома (№ 83а) составит 18 этажей. Его строительство уже стартовало, монолитная конструкция уже возведена до 13 этажа.
В основе зданий — монолитная конструкция, а фасады выполнены из кирпича, что придает особый эстетичный вид домам, выгодно отличая их от других.
Фасады украсят изображениями клевера, подчеркивая главную особенность «зеленого квартала» — парковую зону.
Зеленый гектар
Застройщик поддержал федеральный тренд на реновацию территорий, но выбрал не освоение окраин города, а глубокую реконструкцию центра, чтобы вдохнуть в него новую жизнь.
Так районы с историей обретают новое наполнение — современные жилые комплексы и инфраструктуру. Главное, что жителям не нужно ждать пока построят детсады, школы, поликлиники, дороги и вырастут деревья. Все это в микрорайоне уже есть. В одном из домов «Клевер-парка» к тому же планируется размещение частного детского сада.
Осознавая острую потребность горожан в зеленых зонах, застройщик решил разбить круглогодичный парк площадью около одного гектара, который расположится по периметру комплекса.
Летом это будет прогулочная зона с местами для отдыха, малыми архитектурными формами, а зимой он трансформируется в каток по примеру европейских парков — ледяная дорожка будет проходить между деревьями.
Внутренняя инфраструктура
Наличие парка не отменяет и обустройство дворовой территории. Застройщик обещает двор без машин с безопасными детскими и спортивными площадками, мощеные брусчаткой дорожки, фонтан, цветники, клумбы и многое другое. Авторы проекта руководствовались современными архитектурными тенденциями по обустройству общественных пространств.
Для автомобилистов построят подземную парковку, а также надземные по периметру комплекса.
Комфорт по ценам эконома
Квартиры в ЖК комфорт-класса «Клевер-парк» будут площадью от 32 до 87 кв. м.
В жилом комплексе особый подход к планировкам: проектировщики предусмотрели наиболее эффективное использование квадратных метров. Команда проекта совместно со специалистами рынка недвижимости разработала комфортные планировочные решения.
По стоимости квартиры на старте продаж будут сопоставимым с новостройками эконом-класса в дальних районах, обещает застройщик.
Срок сдачи первого дома — 2022 год.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Справка
- АО СЗ «Барнаулкапстрой» — государственная компания, которая гарантирует, что объект достроят вовремя. Застройщик имеет безупречную деловую репутацию на строительном рынке Алтая и рекордный опыт — 60 лет.
- Генподрядчиком выступает ООО «Сибресурс» — технологичная компания, которая обеспечивает высокое качество строительства.
- Проектированием занималось архитектурно-конструкторское бюро «Инновация». Специалисты работали, руководствуясь самыми современным требованиям к жилому строительству и с учетом территориальных и климатических особенностей Барнаула.
Тел.: (3852) 58−55−55
Сайт: жкклевер.рф
Адрес: Барнаул, Папанинцев, 114