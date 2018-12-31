Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость
401

В центре Барнаула продают двухуровневую квартиру с дизайнерским ремонтом

В центре Барнаула продают большую двухуровневую квартиру. Ее площадь 140 квадратных метров, пишет «Недвижимость Алтай».

В Барнауле продают двухуровневую квартиру с дизайнерским ремонтом.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с дизайнерским ремонтом.
realtai.ru

По словам риелтора, в квартире сделали хороший ремонт с использованием дорогих качественных материалов.

Внутри есть несколько спальных комнат, кухня-столовая, гостиная, холл, санузлы, утепленный балкон.

Стоимость квартиры — 6 млн 400 тысяч рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость