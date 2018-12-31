В центре Барнаула продают двухуровневую квартиру с дизайнерским ремонтом

По словам риелтора, в квартире сделали хороший ремонт с использованием дорогих качественных материалов.
Внутри есть несколько спальных комнат, кухня-столовая, гостиная, холл, санузлы, утепленный балкон.
Стоимость квартиры — 6 млн 400 тысяч рублей.
В центре Барнаула продают большую двухуровневую квартиру. Ее площадь 140 квадратных метров, пишет «Недвижимость Алтай».
По словам риелтора, в квартире сделали хороший ремонт с использованием дорогих качественных материалов.
Внутри есть несколько спальных комнат, кухня-столовая, гостиная, холл, санузлы, утепленный балкон.
Стоимость квартиры — 6 млн 400 тысяч рублей.
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