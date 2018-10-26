В центре Барнаула продают двухуровневую квартиру с камином и сауной.

В центре Барнаула продают двухкомнатную квартиру-студию с огромной гостиной и сауной. Площадь объекта составляет 213 кв. м, пишет «Недвижимость Алтай».

Квартира находится на пятом и шестом этажах семиэтажного кирпичного дома. Там есть охраняемая закрытая территория и подземная парковка. За квартирой закреплено наземное парковочное место.

На первом уровне находится кухня-гостиная, разделенная на три зоны: для приготовления еды, трапезы и отдыха. Площадь помещения — почти 50 квадратных метров. В нем также есть три панорамных окна и камин, выполненный из гранита. Кроме того, на первом уровне расположены гардеробная и гостевой санузел с пародушевой кабиной.

На втором ярусе — три спальные комнаты и ванная, в которой есть джакузи и сауна. В объявлении указано, что в помещениях установили подогрев плиточных полов, а также приточную вентиляцию с подогревом воздуха.

Стоимость квартиры — 10 млн рублей.